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13 de marzo de 2026 - 12:45
Policial.

"Sabemos que es él": la hija del hombre buscado habló tras el hallazgo en el río Perico

Tras el hallazgo en el río Perico, la hija de Ernesto Miranda confirmó la identidad del hombre y contó que lo buscaban desde la noche del martes.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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Luis Ernesto Miranda de 56 años era un vecino de la zona de Perico que había desaparecido el pasado 10 de marzo, aunque la denuncia se realizó el 121 del mismo mes.

“Sabemos que es él (…) estaba con su vestimenta, con sus camperas, sus botas de goma, que él siempre andaba así en el campo” “Sabemos que es él (…) estaba con su vestimenta, con sus camperas, sus botas de goma, que él siempre andaba así en el campo”

Sabemos que es él”, dijo con claridad, al explicar que la familia pudo reconocerlo por la ropa y los elementos que llevaba puestos. “A pesar de que estaba maltratado el cuerpo, ya sabemos que es él porque estaba con su vestimenta, con sus camperas, sus botas de goma, que él siempre andaba así en el campo”, expresó.

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La búsqueda en Perico comenzó tras una señal que les llamó la atención

Carolina contó que la última vez que vieron a su padre fue el martes por la noche. Explicó que el hombre vivía en una zona de campo, cruzando el río Perico, y que por su problema de alcoholismo solía ausentarse por uno o dos días.

Él sufría de alcoholismo, él tomaba y por ahí se perdía uno o dos días, pero él siempre estaba en la casa donde él vivía en el campo, aparte de nosotros”, relató.

“Él sufría de alcoholismo, él tomaba y por ahí se perdía uno o dos días" “Él sufría de alcoholismo, él tomaba y por ahí se perdía uno o dos días"

La crecida del río impidió que la familia pudiera acercarse al lugar el miércoles por la mañana. Recién el jueves pudieron llegar a la vivienda y comprobar que no había pasado la noche allí. Más tarde, cerca de las cinco de la tarde, un familiar dio un dato que terminó siendo determinante.

Embed - "Sabemos que es él": la hija del hombre buscado habló tras el hallazgo en el río Perico

Me llama un primo de él, mi tío, y me dice que había visto el caballo de él andar solo por las orillas del río Perico”, contó. Y agregó: “Le parecía sospechoso de que mi papá no estaba y que el caballo andaba así como asustado”.

A partir de ahí, comenzó la búsqueda. “Empecé a contactarme con todos sus conocidos. Empezamos a buscarlo, nadie lo había visto, todos lo habían visto el martes por última vez”, dijo.

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“Fue así”: el doloroso hallazgo en el río

La denuncia se realizó el jueves por la noche y la familia siguió buscando desde la madrugada del viernes. Según relató Carolina, a primera hora salieron nuevamente hacia la zona del río mientras aguardaban que llegaran los equipos especializados.

“Esta mañana apenas amaneció, a las cinco y media, seis, ya salimos de nuevo todos a hacer la búsqueda”, recordó. “Esta mañana apenas amaneció, a las cinco y media, seis, ya salimos de nuevo todos a hacer la búsqueda”, recordó.

El cuerpo fue encontrado finalmente por el hermano de Carolina y otro familiar, que habían salido a caballo a recorrer el sector. “Mi hermano lo encontró con mi otro familiar. Ellos habían salido a caballo ya a buscar porque decíamos que si mi papá estaba en ese estado de ebriedad era lo más posible que se haya caído al río, y fue así”, relató.

La mujer también explicó que, por la falta de cámaras de frío en el lugar donde se realiza el procedimiento, la familia esperaba completar cuanto antes los trámites para poder despedirlo. “Queremos lo más rápido posible para velarlo”, dijo.

“Mi hermano lo encontró" “Mi hermano lo encontró"

En otro de los pasajes más duros de la entrevista, Carolina resumió el drama familiar con una frase cargada de dolor. “La última vez que él se acercó hasta el domicilio de nosotros fue el martes en la noche, y ya de ahí nosotros calculamos que ese mismo día en la madrugada fue que cayó al río”, señaló.

La investigación judicial continuará para determinar formalmente las circunstancias del hecho, mientras la familia atraviesa las primeras horas del duelo.

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