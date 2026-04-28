Día del Trabajador: ¿El jujeño elige locro o asado para el menú del mediodía?

¿El jujeño elige locro o asado para el menú del mediodía?

En la previa del 1 de mayo, Día del Trabajador , una pregunta vuelve a instalarse en los hogares de Jujuy: ¿qué se come al mediodía, locro o asado? Para conocer las preferencias, salimos a la calle y recogimos testimonios que reflejan tradiciones, costumbres y hasta diferencias generacionales.

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Entre las respuestas, el locro aparece como una de las opciones más elegidas , especialmente por su vínculo con las fechas patrias y las bajas temperaturas.

“Locro, muchos lo hacen y otros lo compran”, contó una mujer consultada, marcando una tendencia cada vez más frecuente: encargar el plato en lugar de cocinarlo.

Otra vecina reforzó la idea de tradición: “Locro, toda la vida, es un clásico, además ahora hace frío. Yo en mi caso lo compro, pero me gustaría algún día poder hacerlo”.

Incluso hay quienes lo preparan en grandes cantidades para compartir en familia: “Yo hago el locro para todos mis hijos y mis nietos, tengo 20 nietos. Ya el jueves comienzo con los preparativos”, relató otra mujer, evidenciando el carácter comunitario de esta comida.

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El asado, un infaltable para muchos

Sin embargo, el asado sigue firme como alternativa favorita, especialmente entre quienes priorizan lo práctico o lo consideran parte del ritual de reunión.

“Asado, siempre asado, yo lo hago”, aseguró un hombre, convencido de su elección.

Otra mujer coincidió, aunque marcando una diferencia con las fechas patrias: “Asado, el locro es para el 25 de mayo”.

Asado Asado

Costumbres que se mantienen

Más allá de las preferencias, lo cierto es que ambas opciones forman parte de la identidad cultural y gastronómica de la provincia. Mientras el locro se asocia a lo tradicional y a las celebraciones patrias, el asado representa el encuentro familiar y la sencillez de compartir.

En este Día del Trabajador, las mesas jujeñas volverán a dividirse entre estas dos propuestas, aunque con un mismo objetivo: reunirse, celebrar y disfrutar en compañía.