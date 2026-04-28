En la previa del 1 de mayo, Día del Trabajador, una pregunta vuelve a instalarse en los hogares de Jujuy: ¿qué se come al mediodía, locro o asado? Para conocer las preferencias, salimos a la calle y recogimos testimonios que reflejan tradiciones, costumbres y hasta diferencias generacionales.
Embed - Día del Trabajador: ¿El jujeño elige locro o asado para el menú del mediodía?
Tradición y clima: el locro gana terreno
Entre las respuestas, el locro aparece como una de las opciones más elegidas, especialmente por su vínculo con las fechas patrias y las bajas temperaturas.
“Locro, muchos lo hacen y otros lo compran”, contó una mujer consultada, marcando una tendencia cada vez más frecuente: encargar el plato en lugar de cocinarlo.
Otra vecina reforzó la idea de tradición: “Locro, toda la vida, es un clásico, además ahora hace frío. Yo en mi caso lo compro, pero me gustaría algún día poder hacerlo”.
Incluso hay quienes lo preparan en grandes cantidades para compartir en familia: “Yo hago el locro para todos mis hijos y mis nietos, tengo 20 nietos. Ya el jueves comienzo con los preparativos”, relató otra mujer, evidenciando el carácter comunitario de esta comida.
El asado, un infaltable para muchos
Sin embargo, el asado sigue firme como alternativa favorita, especialmente entre quienes priorizan lo práctico o lo consideran parte del ritual de reunión.
“Asado, siempre asado, yo lo hago”, aseguró un hombre, convencido de su elección.
Otra mujer coincidió, aunque marcando una diferencia con las fechas patrias: “Asado, el locro es para el 25 de mayo”.
Costumbres que se mantienen
Más allá de las preferencias, lo cierto es que ambas opciones forman parte de la identidad cultural y gastronómica de la provincia. Mientras el locro se asocia a lo tradicional y a las celebraciones patrias, el asado representa el encuentro familiar y la sencillez de compartir.
En este Día del Trabajador, las mesas jujeñas volverán a dividirse entre estas dos propuestas, aunque con un mismo objetivo: reunirse, celebrar y disfrutar en compañía.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.