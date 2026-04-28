martes 28 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de abril de 2026 - 09:39
Jujuy.

Día del Trabajador: ¿El jujeño elige locro o asado para el menú del mediodía?

Salimos a la calle para preguntarles a los jujeños el menú elegido para el 1 de mayo, Día del Trabajador. ¿Locro o asado?, te contamos cuál ganó.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
¿El jujeño elige locro o asado para el menú del mediodía?

¿El jujeño elige locro o asado para el menú del mediodía?

En la previa del 1 de mayo, Día del Trabajador, una pregunta vuelve a instalarse en los hogares de Jujuy: ¿qué se come al mediodía, locro o asado? Para conocer las preferencias, salimos a la calle y recogimos testimonios que reflejan tradiciones, costumbres y hasta diferencias generacionales.

Lee además
el locro: plato patrio para el 9 de julio con algunos incrementos en sus precios
Jujuy.

El locro: plato patrio para el 9 de julio con algunos incrementos en sus precios
Ni locro ni lentejas: los trucos para hacer el guiso más barato.
Cocina.

Ni locro, ni lentejas: trucos fáciles para hacer el guiso más barato

Embed - Día del Trabajador: ¿El jujeño elige locro o asado para el menú del mediodía?

Tradición y clima: el locro gana terreno

Entre las respuestas, el locro aparece como una de las opciones más elegidas, especialmente por su vínculo con las fechas patrias y las bajas temperaturas.

“Locro, muchos lo hacen y otros lo compran”, contó una mujer consultada, marcando una tendencia cada vez más frecuente: encargar el plato en lugar de cocinarlo.

Otra vecina reforzó la idea de tradición: “Locro, toda la vida, es un clásico, además ahora hace frío. Yo en mi caso lo compro, pero me gustaría algún día poder hacerlo”.

Incluso hay quienes lo preparan en grandes cantidades para compartir en familia: “Yo hago el locro para todos mis hijos y mis nietos, tengo 20 nietos. Ya el jueves comienzo con los preparativos”, relató otra mujer, evidenciando el carácter comunitario de esta comida.

locro.jpg

El asado, un infaltable para muchos

Sin embargo, el asado sigue firme como alternativa favorita, especialmente entre quienes priorizan lo práctico o lo consideran parte del ritual de reunión.

“Asado, siempre asado, yo lo hago”, aseguró un hombre, convencido de su elección.

Otra mujer coincidió, aunque marcando una diferencia con las fechas patrias: “Asado, el locro es para el 25 de mayo”.

Asado
Asado

Asado

Costumbres que se mantienen

Más allá de las preferencias, lo cierto es que ambas opciones forman parte de la identidad cultural y gastronómica de la provincia. Mientras el locro se asocia a lo tradicional y a las celebraciones patrias, el asado representa el encuentro familiar y la sencillez de compartir.

En este Día del Trabajador, las mesas jujeñas volverán a dividirse entre estas dos propuestas, aunque con un mismo objetivo: reunirse, celebrar y disfrutar en compañía.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El locro: plato patrio para el 9 de julio con algunos incrementos en sus precios

Ni locro, ni lentejas: trucos fáciles para hacer el guiso más barato

Cómo hacer un buen asado: claves del fuego, la carne y la salmuera según un asador jujeño

Menos asado y más pollo: bajaron un 50% las ventas de carne vacuna en Jujuy

Cuánto cuesta hacer un locro pulsudo para el Día del Trabajador en Jujuy

Lo que se lee ahora
Sergio Callata. video
Jujuy.

La familia de Sergio Callata presentó muestras de ADN en la investigación contra Matías Jurado

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Detuvieron un colectivo en Salta que salió de Jujuy y que llevaba una presunta víctima de trata
País.

Detuvieron un colectivo en Salta que había salido de Jujuy y que llevaba una presunta víctima de trata

Imagen creada con Inteligencia Artificial (IA)  video
Jujuy.

Olor nauseabundo, un problema que sigue en el aire

Choque y corte total entre Maimará y Tilcara.
Jujuy.

Ruta 9: chocaron dos autos entre Maimará y Tilcara

Buscan al testigo de un grave accidente en Cuyaya. video
Jujuy.

Buscan testigos de un grave accidente en la subida al barrio Cuyaya

Buscan a José Marcelo Areco, un hombre de 58 años desaparecido en Jujuy
Jujuy.

Buscan a José Marcelo Areco, un hombre de 58 años desaparecido en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel