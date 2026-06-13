Mundial 2026: Día 3: Los partidos de hoy y las últimas noticias de los equipos

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Inglaterra empieza el Mundial con un gran contratiempo: le robaron los botines y equipamiento

Inglaterra empezó el Mundial 2026 con un problema tan inesperado como insólito: parte del equipamiento de la selección fue robado durante el traslado hacia Kansas City, donde el plantel prepara su debut ante Croacia. Entre los elementos sustraídos había botines de jugadores, pelotas oficiales y material de entrenamiento, algo que obligó a la delegación a moverse rápido para reponer lo necesario antes de salir a la cancha.

El episodio generó preocupación porque muchos de esos botines están personalizados para cada futbolista, con medidas y detalles especiales para competir al máximo nivel. Mientras la Policía investiga el robo y ya habría detenidos, Inglaterra intenta dejar atrás el contratiempo y enfocarse en lo más importante: el estreno mundialista.

Inglaterra debutará el martes 17 de junio desde las 17 ante Croacia en el AT&T Stadium de Texas, por el Grupo L, que comparten con Ghana y Panamá. Inglaterra debutará el martes 17 de junio desde las 17 ante Croacia en el AT&T Stadium de Texas, por el Grupo L, que comparten con Ghana y Panamá.

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