sábado 13 de junio de 2026
13 de junio de 2026 - 12:22
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Mundial 2026: Día 3: Los partidos de hoy y las últimas noticias de los equipos

Te contamos los detalles del debut de Brasil en la Copa del Mundo, mientras Argentina sigue preparándose para el debut del próximo martes.

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Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Debut brasileño en la Copa del Mundo

Debut brasileño en la Copa del Mundo

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Inglaterra empieza el Mundial con un gran contratiempo: le robaron los botines y equipamiento

Inglaterra empezó el Mundial 2026 con un problema tan inesperado como insólito: parte del equipamiento de la selección fue robado durante el traslado hacia Kansas City, donde el plantel prepara su debut ante Croacia. Entre los elementos sustraídos había botines de jugadores, pelotas oficiales y material de entrenamiento, algo que obligó a la delegación a moverse rápido para reponer lo necesario antes de salir a la cancha.

El episodio generó preocupación porque muchos de esos botines están personalizados para cada futbolista, con medidas y detalles especiales para competir al máximo nivel. Mientras la Policía investiga el robo y ya habría detenidos, Inglaterra intenta dejar atrás el contratiempo y enfocarse en lo más importante: el estreno mundialista.

Inglaterra debutará el martes 17 de junio desde las 17 ante Croacia en el AT&T Stadium de Texas, por el Grupo L, que comparten con Ghana y Panamá. Inglaterra debutará el martes 17 de junio desde las 17 ante Croacia en el AT&T Stadium de Texas, por el Grupo L, que comparten con Ghana y Panamá.

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seleccion de inglaterra
Inglaterra sufrió un robo a días de debutar en el Mundial

Inglaterra sufrió un robo a días de debutar en el Mundial

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La selección brasileña elevó considerablemente su rendimiento desde la llegada del entrenador italiano Carlo Ancelotti y afronta la gran cita con optimismo, respaldada por dos contundentes victorias en sus últimos amistosos: un 6-2 frente a Panamá y un ajustado 2-1 sobre Egipto.

Probables formaciones:

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gleison Bremer, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Vinicius, Endrick, Rapinha. DT: Carlo Ancelotti.

Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad y Noussair Mazraoui; Sofyan Amrabat, Neil El Aynaoui y Azzedine Ounahi; Brahim Díaz, Ismael Saibari y Soufiane Rahimi. DT: Mohamed Ouahbi.

MUNDIAL BRASIL

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Qatar y Suiza debutan en el Mundial con la mira puesta en arrancar con una victoria

Qatar y Suiza pondrán primera en la Copa del Mundo cuando se enfrenten este viernes en el San Francisco Bay Area Stadium, en el marco de la primera fecha del Grupo C. El encuentro comenzará a las 16.00, hora de Argentina, y marcará el inicio del camino para dos selecciones con realidades muy diferentes.

El conjunto catarí afronta apenas su segunda participación en una Copa del Mundo y buscará dar el golpe ante un rival con mayor experiencia internacional. Del otro lado estará Suiza, una selección que se ha consolidado como una de las más regulares del fútbol europeo durante la última década y que aspira a comenzar el torneo con el pie derecho.

QATAR

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Haití y Escocia protagonizan un duelo inédito en el Mundial 2026

Haití y Escocia cerrarán este sábado la primera jornada del Grupo C cuando se enfrenten desde las 22.00 (hora argentina) en el Gillette Stadium de Boston. El encuentro marcará el debut de ambas selecciones en la Copa del Mundo y tendrá un valor especial por tratarse de un enfrentamiento sin antecedentes.

Para el combinado haitiano, esta será apenas su segunda participación en una cita mundialista, una oportunidad histórica para seguir escribiendo páginas importantes en el fútbol de su país. Del otro lado estará Escocia, que intentará dejar atrás una extensa racha sin victorias en los Mundiales y comenzar su camino con una actuación convincente.

HAITI (1)

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