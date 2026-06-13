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13 de junio de 2026 - 09:48
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Francia y Senegal abrirán el Grupo I en una revancha mundialista tras 24 años

Senegal se mide ante Francia en el estadio Nueva York el martes 16 de junio a las 16:00 (hora Argentina).

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Francia y Senegal abrirán el Grupo I en una revancha mundialista tras 24 años
BsAs (DataFactory)

A partir de las 16:00 (hora Argentina) el próximo martes 16 de junio, Senegal enfrentará a Francia en el estadio Nueva York, por el duelo correspondiente a la fecha 1 del grupo I del Mundial.

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Con este partido se pondrá en marcha el Grupo I, reviviendo un duelo que quedó marcado en la historia. Franceses y senegaleses volverán a verse las caras tras aquel debut en Corea-Japón 2002, cuando el conjunto africano dio el gran golpe al derrotar por 1-0 al campeón defensor.

Francia afrontará una nueva cita mundialista y alcanzará su 17ª participación en la máxima competición internacional. Además, disputará su octavo Mundial consecutivo, una racha que mantiene desde la edición de Francia 1998.

La selección francesa ya sabe lo que es conquistar la Copa del Mundo en dos oportunidades: primero como anfitriona en 1998 y luego en Rusia 2018. Su entrenador, Didier Deschamps, fue protagonista en ambos títulos, ya que levantó el trofeo primero como capitán y más tarde como seleccionador.

En las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, Francia completó una campaña invicta y cerró la fase de clasificación sin conocer la derrota en los seis partidos disputados. Les Bleus intentarán además alcanzar una marca histórica: convertirse en la segunda selección europea en disputar tres finales consecutivas de la Copa del Mundo.

Por su parte, Senegal disputará su tercera edición consecutiva y la cuarta Copa de su historia. Desde su histórica irrupción en Corea/Japón 2002, los Leones de la Teranga lograron superar la fase de grupos en dos de sus tres participaciones mundialistas.

La selección senegalesa alcanzó los cuartos de final en 2002 y los octavos de final en Catar 2022. Ahora, el combinado africano buscará superar la inolvidable campaña que marcó su mejor actuación en la competición.

Su entrenador, Pape Thiaw, fue uno de los protagonistas de aquella histórica generación que brilló en Corea/Japón 2002. Bajo su conducción, Senegal acumuló una racha de 26 partidos sin derrotas, con apenas dos empates.

Formato y sedes del Mundial 2026

El Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol. Por primera vez, el torneo contará con 48 selecciones y se disputará de forma conjunta en Estados Unidos, México y Canadá, entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. Con un total de 104 partidos, será la edición más extensa y con mayor cantidad de equipos en la historia.

El nuevo formato contempla 12 grupos de 4 equipos cada uno. Avanzarán a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, conformando así los dieciseisavos de final. A partir de esa instancia, el certamen se desarrollará con eliminación directa hasta la gran final.

Las sedes estarán distribuidas entre 16 ciudades: 11 en Estados Unidos, 3 en México (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) y 2 en Canadá (Toronto y Vancouver).


Fechas y rivales de Francia en los próximos partidos del Mundial
  • Grupo I - Fecha 2: vs Irak: 22 de junio - 18:00 (hora Argentina)
  • Grupo I - Fecha 3: vs Noruega: 26 de junio - 16:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Senegal en los próximos partidos del Mundial
  • Grupo I - Fecha 2: vs Noruega: 22 de junio - 21:00 (hora Argentina)
  • Grupo I - Fecha 3: vs Irak: 26 de junio - 16:00 (hora Argentina)
Horario Francia y Senegal, según país
  • Argentina: 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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