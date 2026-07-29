Franco Colapinto hizo historia en la Fórmula 1: el récord que alcanzó con Alpine

Con su actuación en el Gran Premio de Hungría , Franco Colapinto alcanzó un lugar entre los registros históricos de la Fórmula 1 al transformarse en el undécimo piloto con la mayor cantidad de carreras finalizadas de manera consecutiva . El argentino acumula una seguidilla de 28 Grandes Premios completados.

Se trata de una serie que comenzó en Emilia Romaña 2025 , cuando hizo su estreno con Alpine , y que continuó este domingo con un 15.º puesto al mando del A526 del equipo francés.

La información fue difundida por Big Data F1 , un portal especializado en el seguimiento y análisis de las estadísticas de la Fórmula 1 . Para elaborar este registro solo se toman en cuenta las pruebas en las que el piloto efectivamente logró iniciar la carrera, razón por la cual el Gran Premio de Gran Bretaña 2025 quedó excluido del conteo.

En aquella competencia, Franco Colapinto ni siquiera pudo largar debido a un inconveniente mecánico en su Alpine A525 . Considerando ese criterio, el piloto bonaerense acumula 28 carreras iniciadas y 28 finalizadas en los Grandes Premios disputados los domingos —sin incluir las Sprint de los sábados—, una regularidad que muy pocos competidores consiguieron mantener a lo largo de la historia de la categoría.

Por delante del argentino, entre los diez pilotos con las rachas más extensas, aparecen figuras pertenecientes a distintas épocas de la categoría. El primer lugar lo ocupa Lewis Hamilton, quien consiguió completar 62 Grandes Premios consecutivos entre los GP de Gran Bretaña de 2018 y el GP de los Países Bajos de 2021.

Le siguen Oscar Piastri (44, entre México 2023 e Italia 2025), Max Verstappen (43, entre Emilia Romaña 2022 y Arabia Saudita 2024), George Russell (40, entre Hungría 2024 y Miami 2026), Kimi Räikkönen (38, entre Hungría 2009 y Hungría 2013), Daniel Ricciardo (34, entre Estiria 2020 y México 2021), Nick Heidfeld (33, entre China 2007 e Italia 2009), Carlos Sainz (31, entre Eifel 2020 y Arabia Saudita 2022), y tanto Fernando Alonso como Charles Leclerc con 29 cada uno —el español entre China 2013 y Bélgica 2014, el monegasco entre España 2024 y Hungría 2025—.

Hamilton lidera un ranking que reúne a grandes figuras

De todos modos, este registro está integrado mayoritariamente por pilotos de las últimas dos décadas, un período en el que el calendario de la Fórmula 1 se amplió de manera considerable. De hecho, la temporada actual, con 24 Grandes Premios, es la más extensa de la historia, por lo que la mayor cantidad de competencias incrementa las posibilidades de alcanzar este tipo de rachas.

En este ranking, el piloto de Pilar ocupa el 11.º lugar junto a Esteban Ocon, ya que ambos acumulan 28 carreras consecutivas viendo la bandera a cuadros. En el caso del francés, la seguidilla también se extendió desde el Gran Premio de Mónaco de 2025 hasta el Gran Premio de Hungría de 2026.

Detrás de este registro existe una forma muy definida de entender la competencia: preservar el monoplaza, minimizar los daños y administrar correctamente los recursos constituye uno de los pilares del automovilismo de elite, una premisa que en la Fórmula 1 cobra todavía más importancia debido al elevado costo que implica cada reparación.

A lo largo de las 28 competencias dominicales que disputó con Alpine —17 en 2025 y 11 en 2026—, Colapinto siempre consiguió completar el recorrido. Ese rendimiento también le permitió ubicarse como el tercer piloto con mayor cantidad de vueltas completadas durante la temporada 2026, con 621 giros, solo por detrás de las 629 registradas por Lewis Hamilton y las 624 de Kimi Antonelli, quien lidera el campeonato con 219 puntos.

La racha del argentino contrasta con las dificultades de Alpine

La constancia que viene mostrando el piloto de Pilar no se vio reflejada en los resultados obtenidos durante las últimas competencias, ya que las limitaciones de rendimiento del Alpine lo mantuvieron lejos de los puestos que otorgan unidades. En el Gran Premio de Hungría, Colapinto partió desde la 13.ª posición, avanzó dos lugares apenas se apagaron los semáforos, pero más adelante perdió impulso al quedar inmerso en el tránsito de otros autos.

Además, fue el único competidor de toda la parrilla que completó la prueba sin ingresar a boxes para reemplazar los neumáticos, una estrategia que finalmente no resultó suficiente para escalar posiciones en la clasificación definitiva.

El Gran Premio disputado en el Hungaroring terminó con el triunfo de Lando Norris, piloto de McLaren, quien consiguió su primer éxito de la temporada 2026. Detrás del británico finalizaron Max Verstappen (Red Bull) y Kimi Antonelli (Mercedes), que se mantiene al frente de la clasificación del campeonato.

En paralelo, el Power Rankings elaborado por la Fórmula 1, sistema en el que cinco especialistas califican la actuación de cada piloto durante el fin de semana sin considerar el rendimiento del auto, situó a Franco Colapinto en el décimo puesto del ranking general correspondiente a la temporada.

El análisis de los jueces y la preparación de Colapinto para lo que viene

La clasificación se elabora a partir del promedio de las puntuaciones obtenidas por cada piloto en todos los Grandes Premios, lo que permite confeccionar un ranking acumulado a lo largo de la temporada. En ese registro, el argentino mantiene una media de 6,1 durante el año.

En el Gran Premio de Hungría, sin embargo, los evaluadores le otorgaron 5 puntos sobre 10, al considerar que su rendimiento estuvo por debajo de lo que venía mostrando en competencias anteriores.

Franco Colapinto todavía no inició su período de descanso y continúa con actividad dentro del programa de pruebas de Pirelli en Hungría, donde trabaja con los nuevos neumáticos que serán utilizados por la Fórmula 1 a partir de 2027. Durante la jornada del martes, el argentino registró el mejor tiempo de la sesión y finalizará su participación en estos ensayos el miércoles.

Una vez concluido el test, el piloto tendrá una breve pausa de aproximadamente tres o cuatro días. Luego, tras un par de semanas, retomará la preparación de cara a la próxima etapa con trabajos físicos y prácticas en el simulador.