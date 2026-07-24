Por qué Franco Colapinto no corrió en las pruebas de Fórmula 1

Los fanáticos que esperen ver a Franco Colapinto durante la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría notarán que el argentino no saldrá al circuito . Su ausencia, sin embargo, no está relacionada con problemas de salud , fallas en el monoplaza ni una determinación de Alpine , sino con la aplicación de una reglamentación vigente dentro de la Fórmula 1 .

A partir de la temporada 2025 , la normativa deportiva de la FIA establece que cada piloto titular debe entregar su vehículo en dos jornadas de prácticas libres a un corredor considerado debutante , categoría que incluye a aquellos competidores que hayan participado en un máximo de dos Grandes Premios .

En Alpine , quien ocupará temporalmente el lugar de Franco Colapinto será Paul Aron , actual piloto reserva de la estructura francesa, que tendrá la oportunidad de disputar por primera vez una sesión oficial de entrenamientos con el equipo durante la temporada 2026 .

QUE LE CUIDE EL AUTO A FRANCO Paul Aron reemplazó a Colapinto en la FP1 del Gran Premio de Hungría y casi pierde el control del Alpine. #HungarianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ANOSJ8hMTX

El corredor oriundo de Estonia , de 22 años , terminó en la tercera posición del campeonato de Fórmula 2 en 2024 y, a partir de ese momento, pasó a formar parte del programa de jóvenes talentos impulsado por Alpine .

Durante la presente temporada, Paul Aron ya tuvo la posibilidad de acumular rodaje dentro de la Fórmula 1 luego de haber sido enviado en condición de préstamo a Audi, equipo con el que participó en las primeras prácticas libres de los Grandes Premios de España y Austria. En esta ocasión, volverá a ponerse a disposición de la estructura de Enstone, donde cumple funciones como piloto de reserva junto a Pierre Gasly y Franco Colapinto.

Cinco equipos realizarán modificaciones para cumplir con la normativa

La aparición de Aron en pista no será la única modificación prevista para la jornada del viernes. Un total de cinco escuderías de las once realizarán cambios en sus formaciones habituales con el objetivo de ajustarse a la normativa vigente.

En McLaren, el encargado de ocupar la butaca de Oscar Piastri será el italiano Leonardo Fornaroli. El vigente monarca de la Fórmula 2 ya cuenta con antecedentes dentro de la categoría reina, luego de haber participado este año en una sesión de entrenamientos libres durante el Gran Premio de España.

Por otro lado, Mercedes le dará la oportunidad a Fred Vesti de tomar el lugar de Kimi Antonelli. El piloto danés, que integra la nómina de reservas de las Flechas de Plata, posee experiencia previa en jornadas oficiales de prácticas y volverá a ponerse al mando de un monoplaza con aspiraciones de pelear por el campeonato.

Los otros pilotos que ocuparán autos titulares durante la FP1 en Hungría

En tanto, Haas tendrá como sustituto de Oliver Bearman al japonés Ryo Hirakawa, actual piloto reserva de la escudería estadounidense y representante de Toyota en el Campeonato Mundial de Resistencia. El asiático estará al frente del vehículo durante la primera hora de actividad en pista.

La última variante de la jornada se dará en Cadillac, que contará con el estadounidense Colton Herta al volante en lugar de Valtteri Bottas. El piloto de pruebas de la escudería norteamericana y actual competidor de la Fórmula 2 tendrá así la posibilidad de participar en la sesión oficial de entrenamientos.

Una vez concluida la FP1, Franco Colapinto retomará el mando de su Alpine a las 12 (hora argentina) para afrontar la segunda práctica libre. Allí comenzará nuevamente con las tareas habituales de configuración y ajuste del monoplaza, con la mirada puesta en la clasificación y la competencia del domingo en el circuito de Hungaroring.