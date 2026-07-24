Leandro Paredes sembró dudas sobre su continuidad en la Selección Argentina

Apenas cuatro días después de disputar la final del Mundial , en la que Argentina cayó frente a España en New Jersey , Leandro Paredes volvió a ponerse la camiseta de Boca Juniors . Pese al desgaste acumulado por la competencia internacional, el mediocampista fue determinante en el encuentro.

Deportes Qué dice la carta que Gianni Infantino le envió a la Selección argentina tras la final del Mundial 2026

El destacado jugador argentino asistió con un pase de gran calidad a Miguel Merentiel , quien convirtió el único tanto de la victoria de Boca frente a O’Higgins de Chile en La Bombonera , por los playoffs de la Copa Sudamericana .

El mediocampista , de 32 años , recibió una cálida ovación y un reconocimiento por parte del público antes del comienzo del encuentro. Luego completó los 90 minutos en cancha y, al finalizar el partido, volvió a ser aplaudido por los hinchas .

Con la ventaja obtenida de cara al desquite programado para el 29 de julio , el exjugador de Roma y PSG dialogó con la prensa y confirmó que afrontó gran parte del Mundial pese a sufrir una “ pequeña fisura ” en una de sus costillas , una lesión cuya existencia había trascendido pocas horas después de la final disputada en Estados Unidos .

“Dolió mucho al principio. Después, con antiinflamatorios, la fui llevando”, expresó durante una entrevista con ESPN. Al referirse a la derrota de la Selección argentina frente a España, el futbolista reconoció: “Va a ser un proceso largo superar lo que vivimos, conseguimos cosas importantes, pero perder la final va a doler, estuvimos muy cerca otra vez. No es fácil mantener el nivel que tuvimos mucho tiempo, si bien se perdió la final, hicimos un Mundial en el que la gente se sintió identificada y eso es muy importante”.

Tras la final disputada en New Jersey, Lionel Scaloni fue el único integrante de la delegación argentina que brindó declaraciones a la prensa. El resto del plantel decidió no hablar con los medios y, con el correr de las horas, varios futbolistas compartieron sus reflexiones a través de las redes sociales.

Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors.

Leandro Paredes, sobre las teorías conspirativas

No obstante, la clara superioridad exhibida por España durante el partido y la difusión de algunos fragmentos de video dieron lugar a diversas teorías conspirativas sobre lo sucedido en el encuentro. Las declaraciones de Leandro Paredes terminaron desmintiendo esas versiones.

“¿Las teorías conspirativas? No le damos bola. Somos conscientes que hicimos un gran Mundial y en la final España fue superior”.



Leandro Paredes. pic.twitter.com/3pPEuqxObo https://t.co/vRDMQOWuGR — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 24, 2026

“Si es por lo que escucho, me tengo que volver loco. Todo lo que se dijo previo al Mundial, durante el Mundial... Se dijeron muchas cosas, pero España fue superior, fue más en la final, y a nosotros nos queda disfrutar lo que hicimos en estos ocho años, fue algo increíble, con el tiempo vamos a caer”, subrayó.

Luego de la caída en la final, Lionel Scaloni dejó abierta la posibilidad de no continuar al frente de la Selección argentina una vez finalizado diciembre. En tanto, durante las últimas horas, Nicolás Otamendi anunció que su etapa con el conjunto nacional llegó a su cierre.

El futuro de la Selección, entre despedidas e incógnitas

Al mismo tiempo, continúa la incertidumbre en torno al futuro de Lionel Messi. Hasta el momento, el capitán no realizó declaraciones públicas ni tampoco se despidió de sus compañeros en el vestuario, un gesto que muchos interpretan como un indicio alentador de cara a su continuidad.

Por su parte, Leandro Paredes evitó confirmar cuál será su futuro dentro de la Selección argentina y dejó abierta la incógnita sobre una posible convocatoria para las próximas fechas FIFA de septiembre y octubre, así como para la ventana de noviembre, en la que podría disputarse la Finalissima frente a España.

“Va a ser muy difícil mantener este nivel, que el grupo siga funcionando de esta manera, hay que tomar decisiones con calma. No sé si estoy para seguir. Es un proceso, hay que digerirlo, pensarlo, no hay que tomar decisiones apresuradas, pero hay que hablarlo”, concluyó.