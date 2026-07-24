Cintia Zelaya busca ayuda para representar a Jujuy en el Mundial de Aguas Abiertas

Cintia Zelaya , nadadora jujeña especializada en aguas abiertas , se prepara para participar del Mundial que se disputará del 9 al 15 de noviembre en República Dominicana . Sin embargo, todavía necesita reunir fondos para completar los gastos del viaje.

La deportista ya pudo realizar una seña gracias a la venta de rifas, el acompañamiento de su familia y las colaboraciones recibidas . Mientras continúa con su entrenamiento, mantiene activa la campaña para alcanzar el monto restante.

“Primero que nada, gracias a todos los que me compran las rifas. Ya voy por la segunda y, gracias a la primera, a la ayuda de mi familia y a personas que me mandaron plata, pude señar el viaje”, contó Zelaya.

La nadadora explicó que, pese a las ayudas y los aportes conseguidos hasta el momento, todavía debe cubrir una parte importante de los costos . “Me faltan aproximadamente 2.300 dólares. Surgieron sponsors para la ropa, la remera, la campera y la malla de Argentina. También me ayudaron los laboratorios donde me hago los análisis y algunos negocios”, detalló.

A pesar de las dificultades económicas, Zelaya aseguró que está decidida a competir y representar a la provincia y al país. “Sí lo quiero hacer y lo voy a hacer. Ya señé y esta semana me inscribo. De algún lado va a salir, con préstamos o con alguna ayuda”, expresó.

Una vida vinculada con la natación

Cintia comenzó a practicar natación desde muy chica y hace seis años decidió incursionar en las aguas abiertas, una disciplina que presenta condiciones y exigencias diferentes a las competencias en pileta.

“Llegué a las aguas abiertas para probar otra cosa. El entrenamiento es diferente y uno se va amoldando. También llega un momento en el que uno se cansa de la pileta y quiere probar algo más”, explicó. Su preparación incluye trabajos en gimnasio y entrenamientos intensos en el agua. Además, la actividad deportiva cumple un papel fundamental en su vida debido a que tiene fibromialgia.

“Con la fibromialgia uno tiene que moverse porque, si no, se pone rígida. Mi entrenamiento hoy es fuerte, estoy haciendo gimnasio y en un mes de carga. Hay días en los que me duele hasta las pestañas, pero seguir mi pasión me distrae y me ayuda a continuar”, relató. La nadadora recordó que atravesó momentos complejos y que fue su médico quien la alentó a regresar a la actividad.

“Estuve peor, apenas respiraba, y el médico me dijo que tenía que volver a hacer lo que me gusta. Volví a la natación y es todo para mí. Me encanta competir, me encanta lo que se vive en ese momento y me encanta ganar”, afirmó.

El desafío de competir por primera vez en el mar

El Mundial representará también una experiencia inédita para Zelaya, ya que será la primera vez que nade en el mar. La competencia tendrá una distancia de dos kilómetros y se desarrollará bajo altas temperaturas. “Ahora voy a ir al mar y nunca nadé en el mar. Si hay olas, es otra forma de nadar: prácticamente hay que estar con todo el tronco afuera e ir observando”, explicó.

También remarcó que la hidratación y la alimentación previa serán fundamentales para afrontar la prueba. “La previa es lo más importante porque después, en el agua, nadamos dos kilómetros y no frenamos para hidratarnos. Con el calor da mucha sed y en República Dominicana las temperaturas rondan los 29 grados”, señaló.

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El sueño de representar a la Argentina

La posibilidad de participar en el Mundial tiene un significado especial para la nadadora, quien desde pequeña soñaba con competir en representación del país. “Entrenaba de chica para representar a la provincia y el sueño siempre fue llegar a representar a la Argentina. En un momento se cortó por las dificultades económicas de mis padres, pero ahora tengo otra oportunidad y depende de mí”, sostuvo.

Para Zelaya, viajar a República Dominicana significará cumplir un objetivo que quedó pendiente durante su infancia. “Más allá de estar o no dentro de la Selección, es una oportunidad para representar al país y llevar la bandera”, destacó.

Cómo colaborar con Cintia Zelaya

Quienes quieran ayudar a la nadadora jujeña pueden realizar aportes mediante el alias Zelaya-MundialAA. También pueden contactarse con ella a través de su cuenta de Instagram o comunicarse con la Fundación Acuática, institución en la que realiza sus entrenamientos.

La campaña permanecerá activa hasta finales de octubre, ya que Zelaya tiene previsto viajar el 6 de noviembre para llegar con anticipación y adaptarse al clima y a las condiciones del agua. “Necesito estar unos días antes por el calor, para conocer el agua, nadar y ver cómo me hidrato”, concluyó.