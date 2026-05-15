Cintia Zelaya, la jujeña que nada contra el dolor y sueña con llegar al Mundial

Cintia Zelaya se convirtió en el ejemplo de que el dolor se transforma cuando la pasión es más fuerte . La oriunda de Palpalá que entrena en San Salvador de Jujuy y que padece fibromialgia, clasificó al Mundial de Aguas Abiertas que se realizará del 9 al 15 de noviembre en República Dominicana y en Canal 4 comentó que necesita apoyo económico para poder viajar junto a su profesor Marcos Garzón, de la Fundación Acuática.

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La jujeña convive con fibromialgia, una enfermedad que le provoca dolores, rigidez y fatiga, pero encontró en la natación una forma de seguir adelante. Su clasificación llegó tras participar en marzo del Oceanman, una exigente competencia en la que hubo 83 competidores y donde terminó en el séptimo lugar.

Para Cintia, la clasificación fue una verdadera sorpresa. Contó que llegó a la competencia con fuertes dolores y que incluso tuvo que bajar el kilometraje y la categoría.

“Cuando fuimos a la competencia en marzo venía con unos dolores fuertes y bajé de kilometraje, de categoría. El mismo día que viajé competí y dije: que sea lo que tenga que ser, y salió bien”, relató sobre su participación en el Oceanman.

Ese resultado le permitió conseguir un lugar en el Mundial de Aguas Abiertas que se disputará en el Caribe, un objetivo que representa mucho más que una competencia deportiva.

Nadar con fibromialgia: entre el dolor, la rigidez y la pasión

Cintia explicó que aprendió a diferenciar el dolor propio de la enfermedad del dolor muscular que aparece por el entrenamiento. Para ella, el agua se convirtió en un espacio donde puede enfocarse, avanzar y dejar en segundo plano algunas limitaciones.

“Una cosa es el dolor con el que convivo, la rigidez y todo, y otra cosa es el dolor muscular con el que vengo por el entrenamiento. Entonces, cuando yo me meto al agua y me duele algo, digo: bueno, esto no es el entrenamiento. Bueno, esto ya está, pasamos a segundo plano”, expresó.

La nadadora jujeña remarcó que, en gran parte, su disciplina también depende de la fortaleza mental. “Es como que disocio y voy. Si yo entrené para esto... Y es mucho cabeza”, señaló.

cintia zelaya - nadadora

En su vida diaria, los síntomas están presentes desde que se levanta. “Me levanto rígida, me duele la cadera, empiezo a andar y ahí es como que entro en calor. Las manos me duelen muchísimo, los pies al caminar, y digo: bueno, ya está, me voy al agua”, contó.

También explicó que el después de cada entrenamiento suele ser complejo por la fatiga. “El profe me dice: ¿hacés esto? Y yo digo: sí, sí. Y el tema es el después. La fatiga sube”, detalló.

Una vida ligada a la natación

Representar a Jujuy en una competencia internacional tiene un valor especial para Cintia, que nadó desde chica y fue federada hasta los 12 años. Sin embargo, por cuestiones económicas, tuvo que dejar de competir junto a su hermano.

“He nadado desde que soy chiquita y hasta mis 12 años fui federada. Llegó un punto en donde mis viejos dijeron: bueno, hasta aquí llegamos porque no podemos más, por más que se vendían cosas, rifas”, recordó.

Aguas Abiertas

Después de muchos años alejada del entrenamiento, volvió al agua a los 39 años, también por recomendación médica. En ese regreso fue clave la profesora Alicia Plaza, quien la impulsó a competir nuevamente en un torneo NOA de pileta.

“Después a mis 39 se da con que puedo volver también por recomendación médica, hacer un deporte, hacer algo que te gusta. La profe Alicia Plaza fue quien me dice: sí, competí en un NOA de pileta. Y ahí volví a viajar”, relató.

“El dique me libera”: su vínculo con las aguas abiertas

Cintia entrena en pileta durante el invierno y en verano lo hace en los diques, ya que por su enfermedad no tolera el agua helada. Las aguas abiertas, según contó, le dan una sensación de libertad distinta.

“A mí el dique me libera, porque no hay pared, no tenés que dar vueltas, no tenés una estructura, y aparte es oscuro y ves pececitos, ves cositas”, describió.

Para la nadadora, la natación ocupa un lugar central en su vida. “La natación hoy está arriba de todo en mi vida, todo alrededor se acomoda en base a eso”, afirmó y agregó: “Es mi pasión. Si yo pudiera vivir siendo deportista, nomás lo haría, pero bueno, no”.

Necesita ayuda para viajar a República Dominicana

El Mundial de Aguas Abiertas se realizará del 9 al 15 de noviembre en República Dominicana, pero para poder participar Cintia necesita reunir el dinero para pasajes, estadía e inscripción.

“Hoy en día los pasajes son más de 2000 dólares. Hasta hace una semana o dos eran 2000 dólares, ahora es más que 2000 dólares”, explicó.

Además, señaló que la estadía también implica un gasto importante. “Estadía es 2000 dólares. O sea, es como un montón. Y bueno, si no tengo los pasajes, no me puedo inscribir”, indicó.

Cintia viajaría junto a su profesor Marcos Garzón, de la Fundación Acuática. Para quienes quieran colaborar, la nadadora jujeña compartió el alias: Zelaya-mundialaa.