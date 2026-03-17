Alerta por brote de chikungunya en el norte argentino: qué se sabe sobre la enfermedad

-El norte argentino atraviesa un brote de chikungunya, con Salta como principal foco: la provincia confirmó 154 casos y 9 probables hasta el 11 de marzo, y también hubo contagios locales en Jujuy y Tucumán, y un caso probable en Chaco.

Salud. Chikungunya en el NOA: Salvador Mazza concentra el 66% de los casos de Salta

-El chikungunya es una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti, que provoca fiebre alta y fuertes dolores articulares; no tiene vacuna ni tratamiento antiviral específico, por lo que la atención se centra en aliviar los síntomas.

-Las autoridades recomiendan eliminar criaderos de mosquitos, usar repelente y consultar de inmediato al sistema de salud ante fiebre alta, dolor articular intenso, vómitos persistentes, sangrados o somnolencia.

El 10 de febrero, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió un alerta sanitaria por el aumento sostenido de casos de chikungunya en la región, así como la reanudación de la transmisión autóctona en áreas que no registraban la circulación del virus desde hace varios años.

El norte argentino cursa en estos momentos un brote de la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes Aegypti -el mismo insecto que también es vector del dengue- que tiene como epicentro a Salta con 154 casos confirmados y 9 casos probables desde octubre de 2025 y hasta el 11 de marzo, según el Ministerio de Salud Pública de la provincia.

La mayor concentración de casos se encuentra en el departamento General San Martín, especialmente en la localidad de Salvador Mazza, ubicada sobre la frontera con Bolivia. La cercanía con ese país no es menor atento a que los reportes epidemiológicos indican que registró más de 8 mil de casos y 4 muertes en los últimos meses, con una fuerte circulación viral en el departamento de Santa Cruz, una de las principales áreas de intercambio comercial y movilidad con el norte argentino.

En Jujuy se confirmaron 9 casos, señaló Javier Cadar, responsable de la Secretaría de Coordinación General del Ministerio de Salud. Además, se notificaron dos casos de transmisión local en el departamento Yerba Buena (Tucumán) y otros 2 en Santiago del Estero, lo que confirma la presencia de circulación autóctona del virus en el norte del país.

Por su parte, provincia y Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y San Luis también registran casos, todos ellos importados (es decir, personas que fueron picadas por mosquitos infectados durante sus viajes a lugares donde el virus está circulando y regresaron a su lugar de residencia con la enfermedad), según el Ministerio de Salud de la Nación.

Cómo creció el brote en el norte argentino

Los datos epidemiológicos muestran que el virus comenzó a circular en la provincia de Salta a comienzos de año y se expandió rápidamente en pocas semanas. “Teniendo en cuenta que el incremento intersemanal registrado en Salta fue del 177%, el escenario actual es considerado como brote en curso”, señaló la cartera sanitaria.

La mayor parte de los contagios se concentraron en el departamento General San Martín, seguido por Orán. Ambas zonas se ubican en el norte salteño, cerca de la frontera con Bolivia, lo que refuerza la hipótesis de introducción del virus a partir de la circulación regional.

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El movimiento constante entre ciudades fronterizas es uno de los factores que explica la preocupación de los especialistas.

El infectólogo Gustavo Echenique, presidente del Colegio Médico de Jujuy, explicó a TodoJujuy -miembro de la Red Federal de Periodismo e Innovación- que el virus suele ingresar a nuevas localidades a través de personas infectadas que viajaron recientemente. “Es muy difícil que un mosquito de Bermejo venga hasta Jujuy. Lo que puede ocurrir es que una persona vaya a hacer compras, regrese y después de unos días dispare una situación epidemiológica en su lugar de origen”, sostuvo.

¿Qué es el chikungunya?

El chikungunya es una enfermedad infecciosa transmitida a los seres humanos por mosquitos infectados con el virus Chikungunya. Los mosquitos implicados en la transmisión son el Aedes aegypti y el Aedes albopictus.

El origen de esta palabra proviene de la lengua africana makonde, que quiere decir "doblarse por el dolor". La enfermedad fue descrita por primera vez en Tanzania en 1952 y el virus fue aislado por vez primera en Tailandia en 1958.

Los síntomas comienzan generalmente de 4 a 8 días después de la picadura de mosquitos, pero pueden aparecer en cualquier momento entre el día 2 y el día 12. El síntoma más común es una aparición repentina de fiebre, a menudo acompañada de dolor en las articulaciones.

El dolor intenso en las articulaciones por lo general es incapacitante y dura unos pocos días, aunque puede persistir durante meses o incluso años. Las complicaciones graves son poco frecuentes, pero en las personas con comorbilidades, adultos mayores, y en los niños menores de 1 año, la enfermedad puede contribuir a la causa de la muerte.

No existe una vacuna o tratamiento con medicamentos antivirales para el chikungunya. El tratamiento se centra en aliviar los síntomas.

¿Cuáles son los síntomas del chikungunya?

Es vital que la población reconozca los síntomas de la fiebre chikungunya, que se caracteriza por un inicio súbito de fiebre alta y dolores articulares intensos.

Se debe concurrir de forma inmediata al Hospital o Centro de Salud más cercano si presenta:

Dolor articular intenso y persistente: Especialmente en manos y pies, que dificulta el movimiento.

Fiebre alta: Que no cede fácilmente.

Dolor abdominal intenso y continúo.

Vómitos persistentes que impiden la hidratación.

Sangrado de mucosas (encías, nariz) o hematomas espontáneos.

Somnolencia, irritabilidad excesiva o desorientación.

Ante la sospecha, es importante no automedicarse. El uso de aspirinas o ibuprofeno puede agravar el cuadro en casos de enfermedades transmitidas por mosquitos.

Según Echenique, además, el virus puede circular sin ser detectado porque una parte importante de las personas infectadas no presenta síntomas. “El 30% de los infectados con chikungunya son asintomáticos. Son personas que pueden transmitir el virus sin saberlo”, señaló.

Medidas de prevención

Las autoridades sanitarias solicitan a la población reforzar las medidas de prevención en los hogares, principalmente:

Descacharrado: eliminar todo objeto en desuso que pueda acumular agua (latas, botellas, neumáticos).

Higiene de recipientes: dar vuelta baldes, vaciar colectores de aire acondicionado y frotar las paredes de los bebederos de mascotas.

Protección personal: uso de repelentes (renovando la aplicación cada 4 horas), ropa de colores claros que cubra brazos y piernas, y colocación de telas mosquiteras en puertas y ventanas.

Este contenido es parte de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI), alianza impulsada por Chequeado que une a medios de 5 regiones del país para contribuir a la expansión del periodismo innovador y contrarrestar los desiertos informativos.