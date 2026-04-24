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24 de abril de 2026 - 19:53
Salud.

Confirmaron 79 casos de chikungunya en Jujuy: en qué localidades hay más contagios

Recordaron que la prevención pasa por el descacharrado, el uso de repelente y la consulta temprana ante síntomas como fiebre, dolor muscular y dolor en las articulaciones.

Federico Franco
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El resto de los casos se distribuye en Perico, con 7; San Salvador de Jujuy, con 6; Caimancito, con 5; Libertador General San Martín, con 3; Calilegua, Pampa Blanca y Yuto, con 1 caso cada una. En un parte anterior, Salud había informado 63 casos a mitad de abril, por lo que el total provincial siguió creciendo en los últimos días.

Cuáles son los síntomas y cuándo consultar

En la provincia, la mayoría de las personas afectadas presenta dolor en las articulaciones, dolor muscular, dolor de cabeza y fiebre. Frente a estos síntomas, se recomendó realizar la consulta médica de inmediato para recibir evaluación y seguimiento oportuno.

chikungunya
Prevenci&oacute;n del chikungunya en Jujuy.

Prevención del chikungunya en Jujuy.

En el sistema público de salud, la atención puede realizarse en el CAPS, Nodo u hospital más cercano. Además, la consulta virtual está disponible todos los días de 8 a 20 horas a través del sistema de asistencia digital del Ministerio de Salud: https://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/.

Cómo prevenir el contagio

Desde la cartera sanitaria recordaron que la medida más importante para prevenir chikunguña es evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti. Para eso, insistieron en el descacharrado diario y en la eliminación de recipientes u objetos que puedan acumular agua, como latas, botellas, neumáticos, juguetes, baldes, chapas o piletines.

También recomendaron tapar tanques, aljibes y cisternas, dar vuelta recipientes que quedan a la intemperie, cambiar todos los días el agua de los bebederos de animales, reemplazar el agua de floreros por arena húmeda, limpiar canaletas y desmalezar patios y jardines.

A esto se suma la importancia de minimizar el contacto con el mosquito con el uso de repelente, ropa clara que cubra brazos y piernas, mosquiteros en puertas y ventanas y protección especial para cunas y cochecitos de bebés.

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