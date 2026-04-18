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18 de abril de 2026 - 08:35
Salud.

Se amesetan los casos de chikungunya en Jujuy y esperan una baja en las próximas semanas

Desde Salud aseguran que la situación relacionada al chikungunya está contenida y destacó el trabajo en los focos activos que hay en Jujuy.

Por  Sofía Gutiérrez
chikungunya

La provincia de Jujuy registra actualmente 63 casos confirmados de chikungunya, en un escenario que comienza a mostrar signos de estabilización. Así lo confirmó el secretario de Coordinación General del Ministerio de Salud, Javier Cadar, quien remarcó que la curva de contagios tiende a amesetarse.

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“Lo bueno es que todas las muestras que tuvimos en estos últimos días empezaron a dar negativo, eso quiere decir que estamos trabajando bien y que tiene que ir bajando”, explicó en diálogo con TodoJujuy. Según detalló, además hay 19 casos probables y una persona internada, que se encuentra estable. “Uno solo internado que sigue en buen estado”, precisó.

Distribución de casos en Jujuy

De acuerdo al último reporte epidemiológico, los contagios se concentran principalmente en:

  • Aguas Calientes: 29 casos
  • San Pedro: 15 casos
  • Perico: 7 casos
  • Caimancito: 5 casos
  • San Salvador de Jujuy: 4 casos
  • Libertador General San Martín: 1 caso
  • Yuto: 1 caso
  • Pampa Blanca: 1 caso
Chikungunya en Jujuy (Foto ilustrativa)
Chikungunya en Jujuy (Foto ilustrativa)

Chikungunya en Jujuy (Foto ilustrativa)

Cambio en la estrategia de vigilancia

Con la confirmación de circulación del virus, se modificaron las acciones de monitoreo en la provincia. “Ya no se están colocando ovitrampas porque sabemos que tenemos la infección por mosquito”, explicó el funcionario. A partir de este escenario, las tareas se concentran en la detección directa: “Directamente vamos a hacer controles de foco y búsqueda activa de febriles para detectar nuevos casos”.

El funcionario también señaló que el contexto climático podría contribuir a una mejora en la situación epidemiológica. “Nos va a ayudar mucho que empiece a disminuir la temperatura, porque baja la actividad del mosquito”, afirmó. A esto se suma el trabajo preventivo en la comunidad: “Se está haciendo un trabajo muy intenso con el descacharrado y la prevención”.

Embed - Salud en Jujuy: casos de Chikungunya y gripe

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