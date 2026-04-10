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10 de abril de 2026 - 17:07
Salud.

"El chikungunya puede generar dolores crónicos durante años", dijo una especialista

La especialista Mariana Chanampa advirtió sobre el avance del chikungunya en la región y destacó la importancia de la prevención.

Por  Judith Girón
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Durante una entrevista con Canal 4, la especialista explicó que el mosquito Aedes aegypti, transmisor tanto del dengue como del chikungunya, está completamente adaptado a los entornos urbanos. “Es un mosquito muy versátil, puede vivir en cualquier recipiente que acumule agua”, señaló , lo que dificulta su control.

Chanampa remarcó que el contexto climático actual, con lluvias intensas e inundaciones en provincias como Salta, favorece la proliferación del insecto. “Cuanta mayor precipitación, más proliferación del mosquito”, explicó, al tiempo que advirtió sobre el brote de chikungunya en la región, especialmente en el norte salteño.

Diferencias y riesgos del chikungunya

Uno de los puntos más destacados fue la diferencia entre dengue y chikungunya. Según detalló, este último puede provocar un dolor articular intenso y persistente. “Es un dolor tremendo y puede tener una fase crónica que dure años”, advirtió, lo que convierte a esta enfermedad en una amenaza de mayor impacto a largo plazo.

Además, explicó que el chikungunya afecta directamente a las articulaciones y puede dejar secuelas prolongadas, a diferencia del dengue, cuyos síntomas suelen ser más agudos pero de menor duración.

Chikungunya: prevención y cuidados

La especialista insistió en la importancia del compromiso ciudadano para evitar la reproducción del mosquito. Recomendó revisar los recipientes con agua cada 5 a 7 días, cambiar el agua de floreros y bebederos, y eliminar cualquier acumulación en patios y hogares.

También subrayó medidas personales de protección, como el uso de repelente, ropa clara y mangas largas, especialmente en zonas de riesgo o al viajar a áreas con circulación del virus.

Finalmente, Chanampa destacó que, aunque la situación en Jujuy se mantiene estable, el escenario regional obliga a extremar los cuidados. “Este mosquito puede transmitir varios virus, no solo dengue, sino también amarilla también, zika, por eso hay que tener muchísimo cuidado”, concluyó.

Embed - MARIANA CHANANPA

Chikungunya en provincias del norte Argentino:

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El reporte oficial indica que la mayor incidencia del brote se registra en el departamento San Martín, con 425 casos, seguido por Orán con 102 y Anta con 30. También se notificaron contagios en Salta Capital (11), Cerrillos (2), Rosario de la Frontera (1) y Rosario de Lerma (1).

A nivel de localidades, Salvador Mazza concentra la mayor cantidad de casos confirmados con 382, seguida por Aguas Blancas con 51, San Ramón de la Nueva Orán con 50 y Embarcación con 30 confirmados y 4 probables. También aparecen El Quebrachal con 14, Salta Capital con 11 confirmados y 12 probables, Apolinario Saravia con 10 confirmados y 2 probables, y Tartagal con 8 confirmados y 5 probables.

Chikungunya en Jujuy: confirmaron 33 casos y mantienen 14 sospechosos

La mayor concentración de casos se presenta en Aguas Calientes. Los cuadros son leves a moderados y se encuentran bajo seguimiento sanitario. Se detectaron 4 en Perico, 3 en Caimancito, 2 en San Salvador, uno en Yuto y uno en San Pedro de Jujuy", mientras que hay 8 casos en estudio.

Chikungunya en Tucumán: confirmaron 93 casos de chikungunya

57 casos fueron detectados recientemente, principalmente a través de controles domiciliarios. Los contagios se concentran en la zona sur de la capital y en la localidad de El Manantial, sin registrarse por el momento casos graves.

Ante este escenario, las autoridades sanitarias reforzaron el monitoreo y la prevención, destacando la importancia de eliminar criaderos del mosquito Aedes aegypti.

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