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27 de mayo de 2026 - 14:03
Salud.

Salta: hubo más de 300 atenciones pediátricas por enfermedades respiratorias

Los datos surgen del fin de semana largo. Las atenciones por enfermedades respiratorias pediátricas fueron 311 y en el Hospital Del Milagro hubo 117 consultas.

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Redacción de TodoJujuy
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El aumento de enfermedades respiratorias en Salta comenzó a reflejarse con fuerza en el sistema sanitario provincial y quedó en evidencia durante el último fin de semana largo, cuando las guardias hospitalarias registraron una fuerte demanda de pacientes con síntomas gripales y cuadros respiratorios.

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Bronquiolitis

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Solo en el Hospital Materno Infantil se atendieron 1.050 personas, de las cuales 311 presentaban patologías respiratorias. En tanto, el Hospital Señor del Milagro recibió 453 consultas, con 177 casos vinculados a infecciones respiratorias agudas.

Salta en “zona de brote”

“La última semana aumentó el número de consultas por enfermedad tipo influenza”, advirtió Paula Herrera, jefa del programa de Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud, quien confirmó que la provincia ya se encuentra en “zona de brote” dentro del corredor epidemiológico.

Según el último Boletín Epidemiológico, hasta la semana 18 se notificaron 9.338 casos de Enfermedad Tipo Influenza (ETI), además de 2.285 neumonías y 2.023 bronquiolitis en menores de dos años.

La mayor cantidad de casos se dio entre niños y adolescentes de 2 a 14 años”, precisó la especialista. El grupo más afectado fue el de 5 a 9 años, seguido por el de 10 a 14.

Pico para la próxima semana

Paula Herrera explicó que el incremento actual era esperado para esta época del año, aunque señaló que el pico aún podría intensificarse en las próximas semanas, coincidiendo con la llegada plena del invierno.

En relación con los virus circulantes, predominan rinovirus y enterovirus, aunque también crecen los casos de influenza A, especialmente en mayores de 25 años. Según detalló Herrera, la cepa que circula con mayor fuerza sería H3N2, caracterizada por una alta transmisibilidad.

persona resfriada y con gripe

La diferencia no es que genere cuadros más graves, sino que se contagia más rápido, y eso explica el aumento de consultas”, sostuvo.

A pesar del incremento de casos, desde Salud señalaron que la mayoría de los pacientes cursa cuadros leves y recibe tratamiento ambulatorio. Las internaciones se concentran principalmente en personas con enfermedades preexistentes, adultos mayores y pacientes de edades extremas.

Mientras tanto, hospitales y centros de salud continúan reforzando insumos, capacitación y estrategias de atención frente a un escenario epidemiológico que, según las proyecciones oficiales, todavía no alcanzó su punto máximo.

Importancia de la vacunación

Las autoridades sanitarias de Salta reforzaron el llamado a la vacunación antigripal, especialmente en grupos de riesgo.

“La vacunación no evita completamente el contagio, pero sí reduce las internaciones y las muertes por gripe”, remarcó Herrera.

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Desde el sistema de salud también insistieron en la importancia de realizar consultas tempranas, evitar acudir directamente a hospitales ante cuadros leves y reforzar medidas preventivas como el lavado de manos, la ventilación de ambientes y el aislamiento domiciliario ante síntomas respiratorios.

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