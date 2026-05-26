Amenazan bloquear rutas en Bolivia cerca de la frontera con Salta

La tensión política y social en Bolivia suma un nuevo foco de preocupación cerca de la frontera con Argentina. Sectores campesinos que permanecen movilizados en La Paz anunciaron que durante esta semana iniciarán bloqueos en rutas del sur boliviano, en zonas cercanas a los límites con la provincia de Salta.

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La advertencia encendió alertas en departamentos fronterizos debido a las posibles complicaciones para el tránsito de personas, el transporte de mercadería y la actividad comercial. Mientras tanto, Tarija continúa como uno de los pocos departamentos que no participa directamente de las medidas impulsadas contra el presidente Rodrigo Paz.

Sin embargo, las consecuencias del conflicto ya impactan sobre esa región. El alcalde de Tarija, Johnny Torres, expresó preocupación por el escenario que atraviesa el país y afirmó que los bloqueos ya llevan 26 días, afectando la economía y el movimiento turístico.

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Tarija denuncia fuertes consecuencias

Torres explicó que, aunque Tarija no forma parte de los cortes, el departamento queda aislado por la interrupción de rutas en otras regiones del país. “La única ruta que tenemos habilitada, por lo menos de momento, es la ruta Tarija-Santa Cruz y todavía en malas condiciones”, señaló.

El jefe comunal también indicó que la conexión hacia Argentina mediante la ruta Tarija-Bermejo continúa disponible, aunque reconoció que el panorama genera incertidumbre ante la posibilidad de nuevos bloqueos en sectores cercanos a la frontera.

Según manifestó, la crisis golpea principalmente al comercio, al transporte y a la circulación turística, actividades que dependen del movimiento permanente entre departamentos y países vecinos.

Bloqueos en Bolivia Bloqueos en Bolivia.

Trasfondo político

En sus declaraciones, Torres sostuvo que las protestas no responden exclusivamente a reclamos económicos. “No es un problema económico porque no hay ninguna demanda económica, no es un problema social, es un problema político”, afirmó.

De acuerdo con su análisis, sectores del occidente boliviano consideran que quedaron relegados dentro del actual esquema político, pese a haber acompañado al gobierno encabezado por Rodrigo Paz y Herman Lara.

Frente a ese escenario, el alcalde pidió abrir espacios de diálogo para reducir la tensión. “Si no han sido convocados, que se convoque y que se haga un diálogo de una buena vez por todas”, expresó.

Preocupación por una posible escalada

Torres también manifestó inquietud ante la posibilidad de que el Gobierno nacional avance con un estado de excepción para controlar los bloqueos. Según indicó, una medida de ese tipo podría aumentar la conflictividad y generar nuevos episodios de violencia.

Además, recordó antecedentes de estados de sitio aplicados en Bolivia y señaló las dificultades que existen para sostener operativos de control frente a cortes distribuidos en extensos tramos de rutas.

En paralelo, el alcalde retomó su propuesta de avanzar hacia un sistema federal que reduzca el centralismo estatal y permita que gobernaciones y municipios resuelvan conflictos de manera más directa, sin concentrar todas las demandas en La Paz.

Embed - Cochabamba: Policía busca liberar la vía en Parotani, ruta a Oruro

Desde las primeras horas de este martes, efectivos policiales desplegaron un operativo en la zona de Parotani, sobre la ruta que conecta Cochabamba con Oruro, con el objetivo de liberar el tránsito interrumpido por los bloqueos.

La intervención comenzó alrededor de las 08:00 y derivó en momentos de fuerte tensión entre los uniformados y los manifestantes que mantenían cortada la carretera.

Según reportes desde el lugar, varios bloqueadores se replegaron hacia sectores elevados y desde allí arrojaron piedras y detonaron explosivos contra el contingente policial. Frente a esa situación, las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos para dispersar a quienes permanecían en la zona.

El operativo avanzó sobre distintos puntos de la vía mientras persistían los enfrentamientos en los alrededores de Parotani, uno de los sectores más conflictivos dentro de las protestas que afectan a Bolivia.