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25 de mayo de 2026 - 18:57
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Bolivia atraviesa 25 días de protestas y ya hay al menos 20 detenidos

Al menos 20 personas detenidas en Bolivia tras los disturbios en la ciudad de La Paz. Aún permanecen 50 bloqueos en todo el país.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Conflicto en Bolivia&nbsp;

Conflicto en Bolivia 

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La movilización reunió a campesinos, mineros, choferes, maestros, gremiales y representantes vecinales de la ciudad de El Alto, en una de las protestas más numerosas desde el inicio del conflicto hace 25 días.

Si bien fue considerada una de las marchas menos violentas de las últimas semanas, se produjeron incidentes y destrozos en distintos sectores de la capital boliviana.

Conflicto en Bolivia
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Operativos y detenciones durante la protesta

Según reportes preliminares, entre seis y siete personas fueron arrestadas inicialmente durante los enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales. Durante los controles, agentes revisaron mochilas y en una de ellas encontraron ondas, un elemento utilizado habitualmente para lanzar piedras.

Más tarde, la cifra de detenidos ascendió a al menos 20 personas, varias de ellas acusadas de provocar desmanes y daños en espacios públicos.

Uno de los principales focos de conflicto se registró en estaciones del sistema de teleférico que conecta La Paz con El Alto. La Línea Morada fue uno de los objetivos de algunos manifestantes, lo que motivó la intervención policial dentro de una de las estaciones.

Allí fueron detenidas 12 personas. Según informó un efectivo policial, uno de los arrestados sería reincidente y ya había sido capturado en anteriores protestas.

El teleférico, en el centro de los incidentes

Las líneas del teleférico se vieron seriamente afectadas por las movilizaciones. La Policía señaló que estas estaciones no cuentan con custodia permanente y son resguardadas únicamente por trabajadores del servicio.

Durante los incidentes, pasajeros que aguardaban para viajar hacia El Alto quedaron expuestos a gases lacrimógenos y momentos de tensión mientras intentaban abandonar la zona.

Además, la Línea Roja suspendió temporalmente sus operaciones debido al gran número de manifestantes que se concentraron en inmediaciones de la exEstación Central.

Las autoridades indicaron que, tras las marchas, suele producirse un colapso en el transporte público debido a que muchos vehículos dejan de circular y algunas líneas del teleférico interrumpen sus servicios por seguridad.

Seis personas ya fueron enviadas a prisión

Los detenidos fueron trasladados a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde sus casos serán analizados por fiscales de turno.

Hasta el momento, al menos seis personas fueron enviadas a prisión preventiva acusadas de hechos de violencia, daños a edificios públicos y otros disturbios registrados durante la última semana.

Las protestas continúan en distintas regiones de Bolivia mientras persisten los reclamos impulsados por sectores sindicales y organizaciones sociales nucleadas en la Central Obrera Boliviana (COB).

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