Bolivia atraviesa 25 días de protestas y ya hay al menos 20 detenidos

Bolivia ingresó a la cuarta semana consecutiva de protestas y bloqueos en distintos puntos del país, en un contexto marcado por enfrentamientos, tensión social y operativos policiales. Este lunes, al menos 20 personas fueron detenidas tras los disturbios registrados luego de una multitudinaria marcha en la ciudad de La Paz.

Mundo. Crisis en Bolivia: cómo está el paso fronterizo con Argentina este sábado 23 de mayo

Mundo. Tensión en Bolivia: siguen las protestas y hubo nuevos enfrentamientos

La movilización reunió a campesinos, mineros, choferes, maestros, gremiales y representantes vecinales de la ciudad de El Alto, en una de las protestas más numerosas desde el inicio del conflicto hace 25 días.

Si bien fue considerada una de las marchas menos violentas de las últimas semanas, se produjeron incidentes y destrozos en distintos sectores de la capital boliviana.

Operativos y detenciones durante la protesta

Según reportes preliminares, entre seis y siete personas fueron arrestadas inicialmente durante los enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales. Durante los controles, agentes revisaron mochilas y en una de ellas encontraron ondas, un elemento utilizado habitualmente para lanzar piedras.

Más tarde, la cifra de detenidos ascendió a al menos 20 personas, varias de ellas acusadas de provocar desmanes y daños en espacios públicos.

Uno de los principales focos de conflicto se registró en estaciones del sistema de teleférico que conecta La Paz con El Alto. La Línea Morada fue uno de los objetivos de algunos manifestantes, lo que motivó la intervención policial dentro de una de las estaciones.

Allí fueron detenidas 12 personas. Según informó un efectivo policial, uno de los arrestados sería reincidente y ya había sido capturado en anteriores protestas.

El teleférico, en el centro de los incidentes

Las líneas del teleférico se vieron seriamente afectadas por las movilizaciones. La Policía señaló que estas estaciones no cuentan con custodia permanente y son resguardadas únicamente por trabajadores del servicio.

Durante los incidentes, pasajeros que aguardaban para viajar hacia El Alto quedaron expuestos a gases lacrimógenos y momentos de tensión mientras intentaban abandonar la zona.

Además, la Línea Roja suspendió temporalmente sus operaciones debido al gran número de manifestantes que se concentraron en inmediaciones de la exEstación Central.

Las autoridades indicaron que, tras las marchas, suele producirse un colapso en el transporte público debido a que muchos vehículos dejan de circular y algunas líneas del teleférico interrumpen sus servicios por seguridad.

Seis personas ya fueron enviadas a prisión

Los detenidos fueron trasladados a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde sus casos serán analizados por fiscales de turno.

Hasta el momento, al menos seis personas fueron enviadas a prisión preventiva acusadas de hechos de violencia, daños a edificios públicos y otros disturbios registrados durante la última semana.

Las protestas continúan en distintas regiones de Bolivia mientras persisten los reclamos impulsados por sectores sindicales y organizaciones sociales nucleadas en la Central Obrera Boliviana (COB).