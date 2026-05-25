Lionel Messi salvó el autógrafo de un fanático con su propio marcador

Lionel Messi salvó el autógrafo de un fanático

Lionel Messi volvió a protagonizar un momento que rápidamente se hizo viral. Mientras se encontraba dentro de su vehículo acompañado por uno de sus hijos, un fanático logró acercarse para pedirle una foto y un autógrafo en una figurita del Mundial.

Sin embargo, ocurrió un problema inesperado, la lapicera del joven no funcionaba. Lejos de ignorar la situación, Messi buscó entre sus pertenencias un marcador propio para poder firmarle la figurita.

Antes de hacerlo, el capitán argentino incluso le pidió permiso al chico para sacar la estampa del protector plástico y así poder firmarla correctamente.

El video fue compartido en redes sociales por la cuenta “Messi World” y generó miles de reacciones por la actitud del astro argentino. En las imágenes también se escucha al joven contarle que tiene preparado un regalo para Messi y que trabaja habitualmente por la zona para intentar entregárselo algún día.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Un gesto simple que volvió a emocionar a los fanáticos La escena se viralizó rápidamente porque mostró una vez más la cercanía de Messi con la gente. Aunque el encuentro duró apenas unos segundos, el delantero argentino se tomó el tiempo para saludar, buscar un marcador y asegurarse de que el fan pudiera llevarse su autógrafo en la figurita del Mundial.

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