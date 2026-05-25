China avanza con la misión Shenzhou-23 y refuerza su objetivo de llegar a la Luna antes de 2030

China lanzó la misión Shenzhou-23 y acelera su plan para llevar astronautas a la Luna antes de 2030.

La nave espacial Shenzhou-23 fue lanzada desde el centro de despegue de Jiuquan , ubicado en el desierto de Gobi , y logró acoplarse con éxito a la estación espacial Tiangong durante la madrugada de este lunes , de acuerdo con información difundida por medios estatales de China .

Esta misión se enmarca dentro de la estrategia del gobierno de Beijing para avanzar en el desarrollo de capacidades tecnológicas que le permitan realizar una llegada tripulada a la Luna antes de 2030 , en el contexto de la creciente competencia con Estados Unidos en la nueva carrera espacial.

Con la misión Shenzhou-23, China busca llegar a la Luna con astronautas antes de 2030.

La expedición está orientada principalmente a investigar cómo impacta en el cuerpo humano una permanencia prolongada en el espacio exterior. En este sentido, por primera vez un astronauta chino completará una estadía de un año entero en órbita, una prueba considerada fundamental para el desarrollo de futuras misiones a la Luna e incluso a Marte .

La tripulación está conformada por Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan y Li Jiaying. Esta última, además, hizo historia al convertirse en la primera astronauta nacida en Hong Kong en viajar a la estación espacial Tiangong.

De acuerdo con la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China (CMSA), la designación del astronauta que extenderá su permanencia a un año en órbita será determinada en una etapa posterior, en función del desarrollo y las condiciones de la misión.

Los astronautas Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan, y Lai Ka-ying.

Por su parte, el astrofísico Richard de Grijs, docente en la Universidad Macquarie de Australia, señaló en declaraciones a la agencia AFP que entre los principales riesgos asociados a estancias prolongadas en el espacio se encuentran la disminución de la densidad ósea, la pérdida de masa muscular, la exposición a radiación, los trastornos del sueño y el desgaste físico y psicológico.

Hasta el momento, las expediciones tripuladas de China en la estación espacial Tiangong tenían una duración aproximada de seis meses, tras los cuales se realizaba el recambio de astronautas.

La carrera espacial entre China y Estados Unidos

En los últimos diez años, China ha impulsado de manera significativa su programa espacial mediante una fuerte inyección de fondos públicos, lo que le ha permitido posicionarse como un competidor directo de Estados Unidos y del programa Artemis de la NASA.

El momento del despegue de la misión espacial.

En 2019, el país asiático alcanzó un hito histórico al lograr el aterrizaje de una sonda en la cara oculta de la Luna, algo nunca antes conseguido, y en 2021 concretó otro avance relevante al posar un robot explorador sobre la superficie de Marte.

Para este año también se encuentra programado el vuelo de prueba de la nave Mengzhou, un vehículo espacial concebido para sustituir a las cápsulas Shenzhou en las futuras misiones tripuladas con destino a la Luna.

Por otra parte, el gobierno de Pekín planea avanzar hacia 2035 con la construcción de la primera fase de una base científica habitada en la superficie lunar, conocida como Estación Internacional de Investigación Lunar (ILRS).

Una multitud ondea banderas nacionales durante la ceremonia de despedida de los astronautas de la misión espacial tripulada Shenzhou-23.

El progreso autónomo del programa espacial chino tomó mayor impulso especialmente a partir de 2011, cuando Estados Unidos prohibió a la NASA mantener cooperación con China, dejando al país asiático fuera de la Estación Espacial Internacional.