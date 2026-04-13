Las mejores imágenes de los astronautas en la misión Artemis II

La NASA publicó las fotos de los cuatro astronautas que llegaron a la Tierra tras completar la misión Artemis II .

Artemis II ya es la misión tripulada que más lejos viajó de la Tierra

Las primeras imágenes de los astronautas de la misión Artemis II en tierra

Artemis II: cómo cambió el cuerpo de los astronautas tras volver a la Tierra

Las primeras imágenes de los astronautas de la misión Artemis II en tierra

Las primeras imágenes de los astronautas de la misión Artemis II en tierra

Las primeras imágenes de los astronautas de la misión Artemis II en tierra

Las primeras imágenes de los astronautas de la misión Artemis II en tierra

Las primeras imágenes de los astronautas de la misión Artemis II en tierra

Las primeras imágenes de los astronautas de la misión Artemis II en tierra

Las primeras imágenes de los astronautas de la misión Artemis II en tierra

Artemis II sobrevoló el lado oculto de la Luna

Artemis II con los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con Jeremy Hansen

Artemis II se aproxima a la Luna y comienza uno de los momentos más importantes de la misión.

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