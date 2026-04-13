13 de abril de 2026 - 22:59
Mundo.

Las mejores imágenes de los astronautas en la misión Artemis II

La NASA publicó las fotos de los cuatro astronautas que llegaron a la Tierra tras completar la misión Artemis II.

Artemis II ya es la misión tripulada que más lejos viajó de la Tierra Foto 1/18

Artemis II ya es la misión tripulada que más lejos viajó de la Tierra

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Las primerasimágenes de los astronautas de la misión Artemis II en tierra Foto 2/18

Las primeras imágenes de los astronautas de la misión Artemis II en tierra

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Durante el sobrevuelo lunar, Artemis II combinará observación científica, apagón de comunicaciones y una secuencia de hitos que marcarán la jornada clave de la misión. Foto 3/18
Artemis II vivirá este lunes su tramo más esperado, con el paso por detrás de la Luna y un nuevo récord de distancia para una misión tripulada. Foto 4/18
Artemis II establecerá la mayor distancia recorrida por una nave tripulada al cruzar la cara oculta de la Luna en la historia. Foto 5/18
Artemis II se aproxima a la Luna y comienza uno de los momentos más importantes de la misión. Foto 6/18

Artemis II se aproxima a la Luna y comienza uno de los momentos más importantes de la misión.

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Artemis II con los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con Jeremy Hansen Foto 7/18

Artemis II con los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con Jeremy Hansen

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Artemis II sobrevoló el lado oculto de la Luna Foto 8/18

Artemis II sobrevoló el lado oculto de la Luna

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Los cuatro astronautas del Artemis II. Foto 9/18
Las primeras imágenes de los astronautas de la misión Artemis II en tierra Foto 10/18

Las primeras imágenes de los astronautas de la misión Artemis II en tierra

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Las primeras imágenes de los astronautas de la misión Artemis II en tierra Foto 11/18

Las primeras imágenes de los astronautas de la misión Artemis II en tierra

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Las primeras imágenes de los astronautas de la misión Artemis II en tierra Foto 12/18

Las primeras imágenes de los astronautas de la misión Artemis II en tierra

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Las primeras imágenes de los astronautas de la misión Artemis II en tierra Foto 13/18

Las primeras imágenes de los astronautas de la misión Artemis II en tierra

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Las primeras imágenes de los astronautas de la misión Artemis II en tierra Foto 14/18

Las primeras imágenes de los astronautas de la misión Artemis II en tierra

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Las primeras imágenes de los astronautas de la misión Artemis II en tierra Foto 15/18

Las primeras imágenes de los astronautas de la misión Artemis II en tierra

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Las primeras imágenes de los astronautas de la misión Artemis II en tierra Foto 16/18

Las primeras imágenes de los astronautas de la misión Artemis II en tierra

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Artemis II: cómo cambió el cuerpo de los astronautas tras volver a la Tierra Foto 17/18

Artemis II: cómo cambió el cuerpo de los astronautas tras volver a la Tierra

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