Histórico: Artemis II sobrevoló el lado oculto de la Luna

La humanidad volvió a extender su frontera en el espacio con un nuevo hito de la misión Artemis II , que se convirtió en el vuelo tripulado que más lejos llegó de la Tierra en toda la historia . La nave completó además su sobrevuelo de la Luna antes de iniciar el regreso.

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A bordo de la cápsula Orion, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen alcanzaron una distancia máxima de 406.778 kilómetros de nuestro planeta y superaron así el récord de 400.171 kilómetros que había establecido el Apolo 13 en abril de 1970 .

Uno de los momentos más impactantes de la misión fue el paso por el lado oculto de la Luna , donde la cápsula quedó fuera de contacto durante unos 40 minutos debido a que la masa del satélite bloqueó las comunicaciones con la Red del Espacio Profundo de la NASA.

Artemis II sobrevoló el lado oculto de la Luna Artemis II sobrevoló el lado oculto de la Luna

Antes de esa maniobra, la tripulación realizó pruebas en sus trajes presurizados, preparados para garantizar la supervivencia en caso de una emergencia extrema, y luego comenzó una intensa fase de observación científica que se extendió durante más de siete horas.

El punto de mayor acercamiento a la superficie lunar se produjo a las 23.02 GMT, es decir a las 20.03 de la Argentina, cuando la cápsula pasó a una altitud de 6.550 kilómetros sobre el suelo lunar.

Qué observaron los astronautas durante el sobrevuelo

Durante el recorrido, los tripulantes utilizaron cámaras profesionales y dispositivos móviles para registrar imágenes de alta resolución de regiones clave de la Luna.

Uno de los principales objetivos fue la Cuenca Oriental, una enorme estructura de impacto de casi 950 kilómetros de extensión. También pudieron identificar sitios históricos de alunizaje de las misiones Apolo 12 y Apolo 14, además de los márgenes de la región del Polo Sur, considerada estratégica por la presencia de recursos como hielo, fundamental para futuras misiones.

Artemis II con los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con Jeremy Hansen Artemis II con los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con Jeremy Hansen

El entrenamiento previo en geología permitió además que los astronautas describieran con precisión cráteres y antiguos flujos de lava observados durante el paso.

Un momento emotivo en plena misión

La jornada también tuvo un fuerte componente simbólico. La tripulación propuso nombres para dos cráteres anónimos de la cara oculta de la Luna. Uno de ellos fue llamado Carroll, en homenaje a la esposa fallecida de Reid Wiseman, mientras que el segundo recibió el nombre de Integrity, el mismo que los astronautas eligieron para bautizar a la cápsula.

Más tarde, tras recuperar el contacto con la Tierra, los tripulantes pudieron observar un eclipse solar total desde el espacio. Durante 57 minutos, la Luna bloqueó al Sol y permitió el estudio directo de la corona solar, la capa más externa de la estrella.

Artemis II ya es la misión tripulada que más lejos viajó de la Tierra Artemis II ya es la misión tripulada que más lejos viajó de la Tierra

Cuándo regresa Artemis II a la Tierra

Concluidas las tareas de observación, la nave inició su salida de la esfera de influencia gravitatoria lunar y emprendió el regreso hacia la Tierra. El viaje de vuelta demandará unos cuatro días y el amerizaje final está previsto para el viernes 10 de abril en aguas del Océano Pacífico, cerca de la costa de San Diego.

La NASA decidió no alunizar en esta misión para priorizar la seguridad y comprobar el funcionamiento de los sistemas críticos de una cápsula que transporta personas por primera vez. El objetivo es preparar el camino para Artemis III, la futura misión que buscará concretar el regreso de seres humanos a la superficie lunar después de décadas.