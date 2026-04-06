Misión Artemis II: ¿A qué hora llega a la Luna?

Artemis II se aproxima a la Luna y comienza uno de los momentos más importantes de la misión.

Este lunes 6 de abril marcará un momento clave para la misión Artemis II . La cápsula Orion , tripulada por cuatro astronautas, llevará a cabo el esperado recorrido por la cara oculta de la Luna , protagonizando una serie de eventos históricos que también podrán seguirse desde Argentina .

Mundo. El increíble video desde un avión que muestra el impactante despegue de la misión Artemis II

La NASA dio a conocer el cronograma oficial de este sobrevuelo y especificó los horarios más relevantes de una jornada que incluirá experimentos científicos, un nuevo récord de distancia y un corte temporal en las comunicaciones previsto dentro del plan de misión.

Las operaciones se pusieron en marcha durante la madrugada. A la 1:41 (hora de Argentina) , la nave Orion atravesó el límite donde la influencia gravitatoria de la Luna comienza a prevalecer, modificando así su trayectoria.

Más adelante, alrededor de las 14:30 , el responsable científico del centro de control tiene previsto comunicarle a la tripulación los objetivos de observación correspondientes al sobrevuelo, como paso previo a la fase más exigente de la misión.

Uno de los hitos más destacados se producirá a las 14:56, cuando la tripulación de Artemis II supere el récord de distancia establecido por Apolo 13 en abril de 1970. De acuerdo con la NASA, la nave Orion quebrará esa marca incluso antes de alcanzar su punto de mayor alejamiento, programado para las 20:07 (hora de Argentina).

Captura de pantalla de la aplicación que la tripulación de Artemis II ve en sus PCD y que les guía en la ejecución del plan de observación científica lunar.

En ese momento, la cápsula se ubicará a aproximadamente 252.757 millas de la Tierra, superando las 248.655 millas alcanzadas por el Apolo 13. En otro informe oficial, la agencia ajustó levemente esa cifra máxima a 252.760 millas, una variación mínima que responde a cuestiones de redondeo.

Artemis II: la observación lunar propiamente dicha comenzará a las 15:45

La etapa dedicada a la observación de la Luna dará inicio a las 15:45. A partir de ese momento, la tripulación contará con varias horas para capturar imágenes y analizar distintas formaciones del terreno seleccionadas previamente por el equipo científico.

Según detalló la NASA, el listado definitivo contempla 30 puntos de interés, distribuidos entre el lado visible y el oculto del satélite. Estos fueron elegidos en función de su relevancia científica y de las condiciones de luz previstas durante el paso de la nave Orion.

Durante el sobrevuelo lunar, Artemis II combinará observación científica, apagón de comunicaciones y una secuencia de hitos que marcarán la jornada clave de la misión.

Dentro de los sitios seleccionados se encuentra la cuenca Orientale, un gigantesco cráter de cerca de 600 millas de diámetro que se ubica en la transición entre el lado visible y el oculto de la Luna. De acuerdo con la NASA, se trata de una estructura formada hace unos 3.800 millones de años tras el impacto de un gran cuerpo celeste, cuyos anillos aún se distinguen en el relieve. Durante el sobrevuelo, los astronautas la examinarán en detalle desde distintos puntos de vista.

Otro de los objetivos incluidos es la cuenca Hertzsprung, situada al noroeste de Orientale, en la cara oculta del satélite. Este cráter, de casi 400 millas de extensión, permitirá a los científicos analizar y comparar la evolución de este tipo de formaciones a lo largo del tiempo geológico.

Hacia el final de la tarde en Argentina se desarrollará el tramo más exigente de la travesía. A las 19:44, la nave Orion quedará momentáneamente incomunicada al desplazarse por detrás de la Luna.

Artemis II vivirá este lunes su tramo más esperado, con el paso por detrás de la Luna y un nuevo récord de distancia para una misión tripulada.

Este corte de señal, que se extenderá por unos 40 minutos, forma parte de lo previsto por la NASA, ya que el propio cuerpo lunar actúa como barrera para las transmisiones de radio que utiliza la Red del Espacio Profundo para mantener el contacto. La agencia señaló que este tipo de situaciones ya se registraron tanto en Artemis I como en las históricas misiones Apolo.

En ese tramo se concentrarán algunos de los instantes más impactantes de la jornada. A las 19:45 tendrá lugar el fenómeno conocido como “Earthset”, cuando, desde la perspectiva de la nave Orion, la Tierra se oculte detrás de la Luna. Más tarde, a las 20:02, la cápsula alcanzará su máxima cercanía a la superficie lunar, situándose a unos 4.070 millas de altura.

Apenas cinco minutos después, a las 20:07, llegará al punto de mayor alejamiento respecto a la Tierra. Finalmente, a las 20:25, está previsto que se restablezca la comunicación y se produzca el evento inverso, el “Earthrise”, cuando el planeta vuelva a asomar en el horizonte lunar desde el lado opuesto.

Artemis II establecerá la mayor distancia recorrida por una nave tripulada al cruzar la cara oculta de la Luna en la historia.

Más adelante, entre las 21:35 y las 22:32 (hora de Argentina), los astronautas presenciarán un eclipse solar desde su ubicación, con el Sol tapado por la Luna durante casi una hora. La fase central dedicada al estudio del satélite finalizará a las 22:20, dando cierre a la jornada más emblemática de esta misión tripulada en torno a la Luna.

Quienes quieran seguir la misión en tiempo real podrán hacerlo desde las 14:00 (hora de Argentina), cuando comenzará la transmisión oficial del sobrevuelo lunar. Según informó la NASA, la cobertura estará disponible a través de NASA+, así como en plataformas como Amazon Prime, Apple TV, Hulu, Netflix, HBO Max y Roku, además del streaming continuo en su canal de YouTube.

La agencia también advirtió que el acceso mediante estos servicios externos puede estar sujeto a suscripciones previas o a la disponibilidad de ciertos dispositivos.

El sobrevuelo permitirá observar la cuenca Orientale y cráteres como Pierazzo y Ohm con cámaras de alta resolución a bordo.

Los horarios de Artemis II este lunes en Argentina