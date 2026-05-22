Por qué no hay tachos de basura en Tokio: la explicación de un argentino que se volvió viral

Un argentino reveló por qué no hay tachos de basura en las calles de Tokio.

Japón es un destino que continúa generando gran interés entre los viajeros occidentales debido a la combinación de contrastes culturales y sus rigurosas reglas de convivencia social . En esta ocasión, un influencer argentino que viaja por distintos países se volvió viral tras señalar una particular paradoja en Tokio , la capital japonesa.

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Se trata de una de las ciudades más limpias del mundo , pero al mismo tiempo resulta casi imposible encontrar cestos de basura en el espacio público .

Desde su cuenta de Instagram @sasha.viaja , el joven influencer compartió imágenes de las calles de Tokio , que se destacan por su limpieza extrema , y explicó la razón detrás de una característica que suele desconcertar a los visitantes .

Un argentino reveló por qué no hay tachos de basura en las calles de Tokio.

De acuerdo con su relato, la falta de tachos de basura no responde a una negligencia urbana , sino a una decisión vinculada a la seguridad pública . Esta medida se implementó luego de un atentado terrorista ocurrido en 1995 , en el que se ocultó gas en contenedores de uso público . A partir de ese hecho, las autoridades de Japón optaron por retirarlos de manera definitiva.

¿Qué hacen con la basura en Tokio, Japón?

Sin embargo, lejos de derivar en un escenario de suciedad o desorden, la respuesta de la sociedad japonesa frente a la ausencia de cestos de basura dejó una fuerte enseñanza de convivencia cívica que impactó al creador de contenido.

“En Japón la limpieza no depende del Estado, depende de la cultura, de la gente. Los japoneses se llevan la basura a su casa, en la mochila, en una bolsita, en donde sea”, explicó el influencer argentino.

Es argentino, viajó a Japón, y se hizo viral al revelar que no hay tachos de basura en el país.

Para el creador de contenido, el funcionamiento de este sistema se sostiene en tres ejes centrales que definen a la sociedad japonesa: la educación, el respeto y la responsabilidad individual.

Este comportamiento ejemplar hace que cada persona tome conciencia de la basura que produce y asuma la tarea de desecharla correctamente recién cuando regresa a su hogar.

El video rápidamente superó las 5.000 interacciones y generó un intenso intercambio de opiniones y reacciones de admiración en los comentarios.

Mientras algunos usuarios resaltaron la importancia de la “conciencia social por sobre todo”, otros remarcaron que la disciplina en Japón va un paso más allá, ya que al llegar a sus casas se encargan de clasificar cuidadosamente cada tipo de residuo.