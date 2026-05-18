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18 de mayo de 2026 - 18:01
Mundo.

Inteligencia artificial y cine: el influencer japonés que se "mete" en películas icónicas

Desde su cuenta @tú_eres_furufuru, el creador de contenido se volvió viral al interactuar con escenas de Titanic, Toy Story y Tiburón.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El influencer japonés que se mete en películas icónicas.

El influencer japonés que se "mete" en películas icónicas.

La inteligencia artificial no se limita únicamente a contestar consultas o producir textos: utilizada de manera creativa, puede convertirse en una herramienta capaz de hacer realidad el sueño de cualquier amante del cine, el de formar parte de Hollywood.

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Así lo interpretó un creador de contenido japonés que se volvió viral en redes sociales tras publicar videos en los que, mediante el uso de esta tecnología, logra incorporarse de forma literal dentro de escenas emblemáticas del cine internacional.

Con inteligencia artificial se metió en las películas más famosas de la historia.

Las publicaciones de este joven apareciendo en películas son furor en redes

Bajo el nombre de usuario @tú_eres_furufuru, este joven demuestra una gran inventiva que combina humor con un trabajo de edición muy cuidado. En uno de sus videos más difundidos, aparece cantando con entusiasmo junto al coro de monjas de la película “Cambio de Hábito”, mientras que en otro clip se atreve con una escena imposible: tomarse una selfie con el propio tiburón de “Tiburón” durante su rodaje.

La variedad de sus apariciones parece no tener límites. El creador de contenido consiguió “captar” a Woody y Buzz Lightyear de Toy Story, como si estuviera comprobando la vida secreta de los juguetes, e incluso recreó la escena más icónica y romántica de Titanic, ubicándose en el papel de Rose frente a un sorprendido Leonardo DiCaprio.

Los videos alcanzan millones de reproducciones.

“¡Me colé en el rodaje de una película!”, suele escribir en sus publicaciones, que ya suman millones de visualizaciones. Debido al nivel de realismo de sus videos, el joven se vio obligado a aclarar en su biografía: “A menudo me confunden con una inteligencia artificial, pero soy real”, una frase que resume el espíritu de esta era digital.

Qué otras películas intervino

Desde sagas como Spider-Man y Harry Potter, hasta clásicos como E.T. o producciones de Los Vengadores, ninguna franquicia parece quedar fuera de sus intervenciones humorísticas.

Los usuarios se muestran sorprendidos y divertidos por el resultado final.

La respuesta del público fue instantánea: miles de comentarios destacaron su creatividad y comenzaron a pedir nuevas incorporaciones, como “queremos verlo en Stranger Things” o “faltaría que aparezca en el universo de Shrek”, según expresaron sus seguidores.

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Con este tipo de contenidos, el creador japonés no solo genera entretenimiento, sino que también evidencia cómo la tecnología puede transformarse en una herramienta capaz de romper la llamada cuarta pared y transmitir la sensación, aunque sea por instantes, de que todo puede suceder en la gran pantalla.

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