En una charla con The New York Times , Ayrin contó que su relación con su novio virtual nació de la curiosidad después de ver videos de otras mujeres interactuando con bots . "Pronto te encariñas" , confesó. A pesar de las alertas sobre contenido inapropiado que aparecen cuando conversa con Leo , ella sigue comprometida emocionalmente, resaltando que la relación le brinda motivación y un sentido de conexión .

Una joven quería enamorarse y se creó un novio con inteligencia artificial.

Lo más inesperado es que su marido no percibe al chatbot como una amenaza, ya que Ayrin lo ve como un amigo digital con el que comparte una conexión afectiva, pero no como alguien real. Aunque es consciente de que Leo no existe físicamente, las emociones que siente son muy reales. “Los efectos que tiene en mi vida son reales”, afirmó.

Los chatbots de IA se están utilizando para satisfacer las necesidades románticas de las personas.

El auge de las relaciones digitales provocó opiniones encontradas. Mientras ciertos sectores muestran inquietud al respecto, otros argumentan que no difiere mucho de acceder a contenido para adultos o de participar en plataformas sociales. Con el progreso de la tecnología, la frontera entre lo físico y lo virtual se va volviendo cada vez más tenue.