jueves 12 de febrero de 2026

12 de febrero de 2026 - 10:47
Prevención.

Ciberdelitos en Jujuy: qué datos nunca deberías darle a la Inteligencia Artificial

La ingeniera Layla Scheli alertó sobre los riesgos de compartir datos con la IA y explicó cómo prevenir ciberdelitos en Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cibercrimen en argentina.

En un contexto donde la tecnología atraviesa cada aspecto de la vida cotidiana, la ingeniera en sistemas y experta en IA y data, Layla Scheli, advirtió sobre los riesgos de compartir información sensible con herramientas de Inteligencia Artificial. “Estamos más atravesados por la tecnología que nunca”, señaló en diálogo con TodoJujuy, y remarcó que, aunque el avance tecnológico trae beneficios, también abre la puerta a nuevas modalidades de ciberdelitos y robo de información.

La especialista fue contundente al referirse a la información personal. “Nunca deberíamos brindarle a ningún tipo de Inteligencia Artificial datos personales”, precisó. Scheli aclaró que esto incluye CUIL, DNI, dirección particular o cualquier dato sensible que pueda comprometer la identidad de una persona. “No hay que darle ningún dato personal nuestro a la IA, insistió.

Clonación de voz y nuevos ciberdelitos

Uno de los puntos más preocupantes es el uso malicioso de la IA para cometer delitos. Entre ellos, la clonación de voz. “Hoy en día hay ciberestafas con todo esto de la clonación de la voz”, advirtió la ingeniera. En algunos casos, delincuentes logran imitar la voz de una persona para pedir dinero o simular situaciones de urgencia.

“Los niveles de clonación que se alcanzan hoy en día con las herramientas de IA son muy buenos. Una persona podría claramente caer en ese tipo de estafas”, explicó.

Frente a esto, recomendó establecer mecanismos de validación entre familiares y contactos cercanos: “Se está utilizando alguna palabra secreta, algún código secreto, alguna forma de validar que del otro lado realmente es la persona que nosotros pensamos que es”.

Embed - Ciberestafas en Jujuy: qué datos nunca deberías darle a la Inteligencia Artificial

El desafío de la reconversión laboral

Más allá de las estafas, Scheli también se refirió al impacto laboral de la Inteligencia Artificial, especialmente en personas mayores de 50 años que sienten que quedan fuera del sistema. “La Inteligencia Artificial está generando un impacto a niveles laborales como no hubo precedencia”, afirmó. Sin embargo, sostuvo que la clave está en la capacitación constante y en “perderle el miedo a la IA”.

Según explicó, el mercado laboral cada vez exige más habilidades digitales y conocimiento en el uso de estas herramientas. “Es muy importante reconvertirnos, poder capacitarnos y salir de ese lugar donde uno es víctima de la tecnología”, señaló.

Educación digital: el rol de padres y escuelas

La especialista también puso el foco en los menores, quienes suelen ser los más expuestos al ciberacoso y al grooming. “La adolescencia es una etapa difícil y, en estos momentos, es difícil también llegar a los chicos”, explicó. Por eso, consideró fundamental que tanto las escuelas como las familias trabajen en la concientización.

“La escuela se puede dar desde la casa”, sostuvo, al remarcar que los padres deben involucrarse activamente en la educación digital de sus hijos. Además, alertó sobre la sobreexposición en redes sociales: “La exposición excesiva termina siendo mal”. El desafío, dijo, es encontrar el equilibrio entre el uso de la tecnología y el cuidado de la privacidad.

El término pantallismo se refiere a la adicción a las pantallas de los dispostivos digitales.
Adolescentes e inteligencia artificial

Adolescentes e inteligencia artificial

