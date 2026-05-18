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18 de mayo de 2026 - 11:59
Sociedad.

Así es el sitio web que permite descubrir gratis el origen de tu apellido

Una plataforma online ofrece un mapa interactivo para rastrear la procedencia de los apellidos y conocer su distribución geográfica.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Un sitio web te muestra de forma gratuita el origen de tu apellido. &nbsp;

Un sitio web te muestra de forma gratuita el origen de tu apellido.

 

La antroponimia, disciplina que analiza los apellidos y su origen, suele despertar curiosidad en mayor o menor medida. Prácticamente todos, en algún momento, nos hemos cuestionado de dónde proviene nuestro apellido o cuáles son las raíces de nuestra familia, llegando incluso a imaginar si tiene procedencia de otra zona del país o del extranjero.

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En este contexto, hay una herramienta digital que permite averiguar la procedencia geográfica de un apellido o identificar en qué regiones se concentra actualmente la mayor cantidad de personas que lo llevan. Se trata del sitio web Geneanet, que cuenta con un buscador específico para este tipo de consultas, según informan colegas de 20 Minutos.

En la imagen, el origen del apellido Londeix.

Cómo conocer el origen de tu apellido con Geneanet

El uso de la plataforma Geneanet es bastante simple: dispone de un buscador de apellidos y, al ingresar uno, se despliega un mapa mundial que muestra cómo se distribuye geográficamente ese apellido, según la información recopilada por este sitio especializado en etimología y antroponimia.

De acuerdo con 20 Minutos, ese mapa se elabora a partir de los datos que millones de usuarios cargan sobre sus propios árboles genealógicos dentro de la plataforma.

Sobre el mapa se incluye una línea de tiempo que permite observar cómo ha variado la distribución geográfica del apellido a lo largo de los años. Al retroceder en el tiempo dentro de esa herramienta, es posible identificar las zonas donde existen registros más antiguos del mismo apellido.

Un sitio web te muestra de forma gratuita el origen de tu apellido.

En este sentido, el mapa interactivo facilita el seguimiento del apellido hasta sus posibles orígenes, ya que el mapa de calor señala las regiones donde hay o hubo mayor concentración de usuarios registrados o mayor cantidad de menciones del mismo apellido, según detalla 20 Minutos.

Toda esta información se genera a partir del sistema de árboles genealógicos de Geneanet, que reúne datos aportados por sus usuarios y suma registros de más de 9.000 millones de personas a lo largo de la historia. Además, la plataforma ofrece una síntesis con el origen y la etimología del apellido ingresado, lo que facilita comprender sus raíces y procedencia histórica.

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