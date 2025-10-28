martes 28 de octubre de 2025

28 de octubre de 2025 - 11:01
El legado de Lolita.

Ángela Torres reveló su verdadero nombre y contó qué dice el DNI de su tío Diego Torres

Ángela Torres develó el misterio: “Este dato les va a cambiar la vida” dijo en el momento que mostró cuál es su verdadero apellido.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Ángela Torres
Ángela Torres explicó que ni ella ni su famoso tío figuran  con ese apellido en el DNI

Ángela Torres fue invitada a participar en un canal de streaming cuando mencionó que su nombre completo no es "Ángela Torres" como todos la conocemos; sino es Ángela Azul Concepción Caccia Currá y que “Torres” es su apellido artístico, tomado como homenaje a su abuela, Lolita Torres. Con humor, anticipó: “Este dato les va a cambiar la vida”.

Ángela Torres
Ángela Torres explicó que ni ella ni su famoso tío figuran con ese apellido en el DNI

¿Y Diego? También es Caccia

La cantante no confesó solo su caso; sino que aprovechó para mandar al frente a su tío Diego Torres. El músico se llama Diego Antonio Caccia y también adoptó el apellido de Lolita como marca profesional.

El clan mantiene vivo el legado de la icónica actriz y cantante Lolita Torres, tanto Ángela como Diego crecieron entre escenarios y homenajes que sellaron el uso del apellido familiar como sello artístico.

La madre de Ángela, Gloria Carrá, tambien cambio su apellido, su nombre es Gloria Andrea Currá y cambió su apellido por consejo de Darío Vittori al inicio de su carrera, decisión que también marcó la identidad pública de la familia.

Embed - Ángela Torres emociona cantando a capella en su concierto de la gira No Me Olvides Tour

El presente musical de Ángela

En paralelo a la anécdota, Ángela atraviesa un gran momento personal y profesional. Presentó su álbum debut “No me olvides” y lo mostró con funciones a sala llena en el Teatro Margarita Xirgu, donde incluso homenajeó a su abuela con “La niña de fuego”.

