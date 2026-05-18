Budín de limón, rico, simple y económico: el compañero ideal para arrancar la semana

El glaseado es el toque final para este budín de limón que lo convierte en algo "mágico"

Budín de limón: Esta receta es la salvadora cuando tenés ganas de comer algo casero, dulce y rico pero no te das mucha maña con la pastelería

El budín de limón es uno de esos clásicos que siempre quedan bien en la mesa, sobre todo cuando aparece el mate, el té o el cafecito de la tarde. Fácil, rico, perfumado y sin demasiadas vueltas, es una de las Recetas de la Abuela ideal para arrancar la semana con algo casero y dulce.

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Lo mejor de este budín es que no hace falta ser experto en pastelería. Con ingredientes simples y un paso a paso claro, se logra una preparación húmeda, suave y con ese gustito a limón que levanta cualquier merienda.

Va la primera aclaración antes de largar con la receta y tiene que ver con el " limón ". Hay personas que no son muy amantes del limón, o simplemente no tienen limón en casa; por lo que se puede sustituir por naranja o mandarina.

120 gramos de manteca a temperatura ambiente

200 gramos de azúcar

250 gramos de harina 0000

1 cucharada de polvo de hornear

Jugo de 1 limón

4 huevos medianos

Ralladura de 2 limones

Para el glaseado:

1 clara de huevo

Jugo de medio limón

250 gramos de azúcar impalpable

Ralladura de medio limón

glaseado El glaseado es el toque final para este budín de limón que lo convierte en algo "mágico"

Paso a paso para hacerlo fácil

Antes de empezar, prender el horno a 170°. Este paso parece menor, pero es clave para que el budín entre con la temperatura justa y crezca parejo.

En un bol grande, batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla clara y cremosa. Si se usa batidora eléctrica, pueden ser entre 5 y 10 minutos. Si se hace a mano, con batidor, hay que buscar que la preparación quede bien integrada y más clarita.

Agregar la manteca, la ralladura de los limones y el jugo de limón. Batir nuevamente hasta que todo se una bien.

Sumar la harina 0000 y el polvo de hornear. Mezclar con movimientos suaves hasta obtener una preparación pareja, sin grumos grandes.

Volcar la mezcla en un molde tipo budín inglés, previamente enmantecado y enharinado. Llevar al horno durante 40 a 45 minutos, según cada horno. Para saber si está listo, pinchar con un palito: si sale seco, el budín ya está.

Una vez cocido, desmoldar y dejar enfriar sobre una rejilla. Este punto es importante: si se glasea muy caliente, el glasé se derrite demasiado y no queda lindo.

El glaseado, el toque final

Para preparar el glaseado, colocar la clara en un bol y batir hasta que empiece a espumar. Agregar el azúcar impalpable, el jugo de medio limón y la ralladura. Seguir batiendo hasta lograr una textura firme y brillante.

Cuando el budín esté frío, cubrirlo con el glaseado por encima. No hace falta que quede perfecto: esa caída desprolija del glasé también tiene su encanto casero.

Un truco simple: si no vas a usar todo el glaseado enseguida, cubrilo con papel film o una bolsita para que no se seque en la superficie.

Consejos para que salga mejor

El budín se puede comer recién hecho, pero queda todavía más rico si reposa algunas horas. Si lo preparás a la mañana, a la tarde va a estar perfecto para acompañar el mate.

También se puede freezar sin glaseado. Conviene envolverlo en papel film una vez frío y guardarlo entero o en porciones. Después se descongela a temperatura ambiente o con un golpe suave de horno bajo.

Si querés cambiar un poco la receta, podés reemplazar el limón por naranja, mandarina o pomelo. La base es la misma y queda igual de rica.

Ideal para el mate

El budín de limón tiene todo lo que necesita una receta de todos los días: es simple, no ensucia demasiado, rinde bien y combina con cualquier infusión. Es de esas preparaciones que perfuman la cocina y hacen que todos pregunten: “¿Ya está?”.

Perfecto para arrancar la semana, para una merienda compartida o para tener algo rico listo cuando el mate empieza a circular.