ANSES en junio 2026: cuánto recibirán los jubilados con aumento, bono y aguinaldo

El jueves pasado, el INDEC difundió el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril, que registró una suba del 2,58% . Ese será tomado por la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) para calcular el incremento de junio de 2026 en jubilaciones , pensiones y asignaciones.

Tras la actualización, la jubilación mínima ascenderá en junio a $403.318 . Luego del descuento correspondiente al aporte destinado al PAMI , el monto efectivo quedará en $391.218 . En determinados casos, además, pueden aplicarse otras deducciones, como cuotas vinculadas a moratorias previsionales .

En caso de que el bono vuelva a otorgarse el próximo mes, quienes lo perciban cobrarán un total de $473.318 brutos y $461.218 netos . A esa suma habrá que agregarle el medio aguinaldo , estimado en $201.658,99 , por lo que el ingreso final alcanzaría los $674.976,98 . Estos valores reflejan además la primera desaceleración mensual del IPC en los últimos diez meses.

En cuanto a las demás prestaciones, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasará a ubicarse en $322.654,39 y alcanzará los $392.654,39 en caso de incluirse nuevamente el bono. Al sumar el medio aguinaldo correspondiente al SAC, el total llegará a $553.981,58. Por su parte, la Pensión para Madres de 7 Hijos tendrá un incremento equivalente al aplicado sobre la jubilación mínima.

Jubilaciones de Anses. Cuánto se cobrará las jubilaciones con el aumento en mayo 2026.

El sistema dispone que, desde junio de 2026, las jubilaciones y pensiones administradas por Anses se ajustarán todos los meses tomando exclusivamente como referencia la inflación registrada dos meses antes.

El objetivo de ANSES: achicar el desfasaje entre los haberes y el costo de vida

La medida apunta a achicar el desfasaje histórico entre los haberes previsionales y el aumento del costo de vida, en un escenario en el que el IPC acumuló una variación interanual del 32,4% y un incremento del 12,3% en lo que va del año, de acuerdo con los datos difundidos por el Indec.

Cuánto aumenta ANSES las prestaciones.

ANSES: nuevos valores para junio de 2026

Jubilación mínima bruta: $403.317,99

Jubilación mínima con bono: $473.317,99

Jubilación mínima con bono y aguinaldo: $674.976,98

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) bruta: $322.654,39

PUAM con bono: $392.654,39

PUAM con bono y aguinaldo: $553.981,58

Pensiones no contributivas: $282.322,59

Pensiones no contributivas con bono: $352.322,59

Pensiones no contributivas con bono y aguinaldo: $493.483,88

Pensión Madre de 7 Hijos: $403.317,99

Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $473.317,99

Asignación Universal por Hijo (AUH): $144.931,18

AUH con Discapacidad: $471.914,16

anses ANSES: último día para presentar la Libreta AUH y cobrar el 20% retenido

Para junio de 2026, la jubilación más alta que abonará Anses será de $2.713.948 brutos. Luego de aplicarse el descuento correspondiente al aporte para el PAMI, el monto efectivo quedará en $2.563.211. Sumando el medio aguinaldo, el ingreso total alcanzará los $4.070.922 brutos y $3.844.816 netos.

A diferencia de quienes cobran la jubilación mínima, los beneficiarios del haber máximo no reciben el bono adicional de $70.000. De acuerdo con información de la Subsecretaría de Seguridad Social, este sector representa cerca de la mitad de los jubilados y pensionados que perciben prestaciones contributivas.

Los ingresos de este grupo muestran una actualización nominal más elevada a lo largo del semestre, debido a que sus haberes se ajustan exclusivamente mediante el esquema de movilidad atado a la inflación y no a través de bonos o refuerzos extraordinarios.

jubilaciones Paro de la CGT: ANSES paga jubilaciones y AUH este jueves 19 de febrero

Desde abril de 2024, los incrementos se otorgan de manera automática todos los meses y toman como referencia la inflación registrada dos meses antes mediante el Índice de Precios al Consumidor. La finalidad de este mecanismo es reducir el desfase que generaba el esquema previo y acompañar con mayor precisión la evolución de los precios.

En los próximos días, la Anses dará a conocer el calendario de pagos correspondiente a junio. Como ocurre habitualmente, las fechas se definirán de acuerdo con la terminación del DNI de cada titular.

Por lo general, las jubilaciones y pensiones de menor monto se acreditan durante la segunda semana del mes, mientras que los haberes restantes suelen pagarse en la tercera.

anses filas

Actualmente, el organismo previsional se encuentra abonando las prestaciones correspondientes a mayo, las cuales ya contemplan la actualización vinculada a la inflación registrada en febrero.