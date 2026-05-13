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13 de mayo de 2026 - 09:23
País.

Paro bancario para hoy miércoles: cómo será la atención

La Asociación Bancaria convocó a un paro para este miércoles 13 de mayo. La medida afectará las últimas tres horas de atención al público en dos entidades.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Paro Bancario&nbsp;

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Según informó el gremio, la protesta fue definida “en rechazo a las decisiones arbitrarias e inaceptables adoptadas por las autoridades de ambas entidades”, que, según La Bancaria, afectan a los trabajadores del sector.

Qué bancos afecta el paro de este miércoles 13 de mayo

La medida no alcanza a todos los bancos del país, sino específicamente al BCRA y al Banco Hipotecario.

En esos organismos, la atención presencial se verá afectada durante el tramo final de la jornada. Por ese motivo, se recomienda a los usuarios que deban realizar gestiones presenciales prever demoras o acercarse con anticipación.

Qué operaciones funcionarán

El paro impactará principalmente sobre la atención en ventanilla durante las últimas horas del día. En cambio, las operaciones digitales y automáticas continuarán disponibles.

Los usuarios podrán operar a través de home banking, aplicaciones móviles, cajeros automáticos y medios electrónicos, según la disponibilidad habitual de cada entidad.

Transeúntes pasan delante del banco central de Argentina en el distrito financiero de Buenos Aires, el 8 de enero de 2018.
El cronograma de pagos de ANSES no sufrirá modificaciones y las operaciones digitales funcionarán con normalidad en este miércoles 13 de mayo, día de paro bancario

El cronograma de pagos de ANSES no sufrirá modificaciones y las operaciones digitales funcionarán con normalidad en este miércoles 13 de mayo, día de paro bancario

Qué pasa con los pagos de ANSES

El cronograma de pagos de ANSES no sufrirá modificaciones por la medida de fuerza. Los haberes, prestaciones y acreditaciones previstas para este miércoles se mantendrán según el calendario oficial.

La recomendación para jubilados, pensionados y beneficiarios es consultar los canales digitales o cajeros automáticos antes de acercarse a una sucursal, especialmente si la gestión requiere atención presencial.

El reclamo de La Bancaria

Desde el gremio remarcaron que la medida se enmarca en un reclamo laboral por decisiones adoptadas en el Banco Central y el Banco Hipotecario.

La Bancaria sostuvo que la protesta busca defender derechos de los trabajadores y visibilizar el conflicto en ambas entidades. El paro será por tiempo limitado, pero puede generar complicaciones en la atención hacia el cierre de la jornada.

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