Paro bancario este lunes: cómo funcionarán los bancos y cuál es el reclamo

El paro bancario de este lunes 27 de abril fue convocado por la Asociación Bancaria en dependencias del Banco Central de la República Argentina. La medida de fuerza será por 24 horas y se realizará en rechazo al cierre de tesorerías regionales del organismo, una decisión que, según el gremio, pone en riesgo puestos de trabajo.
La protesta se concentrará en los tesoros regionales del Banco Central, por lo que no se trataría de un cierre generalizado de todas las sucursales bancarias del país. De todos modos, la medida podría generar demoras o inconvenientes en tareas vinculadas al movimiento y abastecimiento de efectivo.
Qué operaciones estarán afectadas por el paro bancario
El paro alteraría la entrega de billetes y monedas a los bancos. Por ese motivo, una de las principales consecuencias será la limitación en la extracción de efectivo en cajeros automáticos, especialmente en aquellas terminales que necesiten reposición durante el día.
La medida también impactará en el depósito de excedentes y en el retiro de fondos para cajeros automáticos de todo el país. Esto significa que las operaciones relacionadas con el movimiento físico de dinero podrían verse resentidas mientras dure la protesta.
Cómo funcionarán los bancos este lunes
Aunque el paro afectará la logística de efectivo, las operaciones digitales no deberían presentar inconvenientes. Los usuarios podrán utilizar home banking, aplicaciones móviles, transferencias, pagos electrónicos, tarjetas y billeteras virtuales.
Sin embargo, quienes necesiten retirar dinero en efectivo deberán tener en cuenta que la disponibilidad en cajeros automáticos podría ser limitada. La recomendación es prever extracciones con anticipación o utilizar medios de pago electrónicos durante la jornada.
Por qué es el paro bancario
El conflicto se originó por la decisión del Banco Central de cerrar 12 tesorerías regionales en el interior del país. Desde La Bancaria advirtieron que esa medida podría afectar a 32 trabajadores y denunciaron “intimidaciones y amenazas” hacia el personal.
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El gremio también planteó que existe falta de diálogo con las autoridades del Banco Central y un estancamiento en las negociaciones. Por ese motivo, resolvió avanzar con una medida de fuerza de 24 horas para este lunes.
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