Qué servicios estarán afectados por el paro de ATE

El paro de ATE afectará la operatoria aérea a nivel nacional durante el martes.

Este martes 21 de abril se lleva adelante una paro nacional convocada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). La medida es impulsada por los controladores terrestres de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) , afiliados al gremio, en el marco de un reclamo por mejoras salariales.

Esta decisión de los trabajadores tiene lugar después de que no prosperaran las últimas negociaciones paritarias con el Gobierno . En este contexto, surge la inquietud sobre qué servicios podrían verse impactados durante la jornada.

La protesta repercute sobre todo en el funcionamiento del sistema aéreo en todo el país a lo largo del día. En ese marco, podrían registrarse retrasos o suspensiones de vuelos , aunque algunas compañías ya tomaron previsiones y reorganizaron sus cronogramas con anticipación.

El titular de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, difundió ayer un mensaje en su cuenta de X en el que anunció que este martes se desarrolla “una jornada nacional de lucha y protesta”, con paros, concentraciones, acciones en la vía pública y movilizaciones en los distintos niveles de la administración estatal.

El comunicado que ratifica el paro de ATE ANAC este martes que compartió Rodolfo Aguiar en X.

En paralelo, el gremio lleva adelante una marcha hacia el Aeroparque Jorge Newbery. La convocatoria está prevista desde las 12 en la intersección de avenida Costanera Rafael Obligado y Jerónimo Salguero, por lo que se esperan complicaciones en la circulación en esa zona.

Cómo ver el estado de mi vuelo

El estado de los vuelos en las principales terminales del país puede revisarse a través del sitio oficial de Aeropuertos Argentina. Cerca de las 10 de la mañana, la información indicaba que la mayoría de las partidas desde el Aeroparque Jorge Newbery se mantenían dentro del horario previsto y que durante las primeras horas del día varios vuelos despegaron sin inconvenientes. En cuanto a las llegadas, en su mayoría figuraban con estado “programado”.

Como alternativa, también es posible consultar enviando un mensaje por WhatsApp al número oficial de Aeropuertos Argentina (+54 9 11 3126-0531) para obtener detalles sobre un vuelo específico.

ATE anunció una movilización a Aeroparque en el contexto de un paro aéro nacional.

Además, para verificar si un vuelo sale a horario, presenta demoras o fue suspendido, conviene comunicarse directamente con la aerolínea correspondiente, ya que suele informar cualquier cambio a los pasajeros mediante correos electrónicos.

De todas formas, se aconseja presentarse con anticipación en el aeropuerto para evitar contratiempos, especialmente hacia el mediodía, cuando está prevista la movilización en la zona de Aeroparque Jorge Newbery.

Por qué hay paro nacional de ATE este martes

La semana pasada, la Coordinación Nacional de ATE dentro de la ANAC ratificó que adherirá a la huelga convocada por el gremio en todo el país. Además, señaló que intensificará su plan de medidas ante la ausencia de avances para solucionar la disputa salarial en el área.

El paro nacional ATE afecta a la administración pública y los vuelos de este martes.

Desde el sector de trabajadores nucleados en ATE ANAC también cuestionaron que el Gobierno no muestra intención de encauzar el conflicto en un ámbito clave para el funcionamiento del sistema aeronáutico.

“El Gobierno no cumplió con la conciliación obligatoria. Avanzaremos con las medidas de fuerza, ya que nos encontramos en libertad de acción para continuar con nuestro Plan de Lucha en defensa de los derechos de las y los trabajadores. Durante este proceso quedó en evidencia que el Gobierno nunca tuvo como objetivo resolver el conflicto sino, una vez más, perjudicar a quienes sostenemos el funcionamiento del sistema aeronáutico”, manifestaron.

Una vez vencido el período de conciliación obligatoria —dispuesto tras el anuncio de una medida de fuerza por parte de ATE en marzo—, el gremio sostuvo que el Gobierno intentó limitar el derecho a la protesta mediante una normativa, aun cuando la organización había cumplido con lo establecido.

El sindicato amenazó con bloquear el acceso a los aeropuertos.

En ese contexto, el sindicato decidió retomar las acciones gremiales con el objetivo de obtener respuestas a sus demandas en la ANAC. Entre los principales reclamos figura el cumplimiento del acuerdo por el pago de una suma no remunerativa y su actualización de acuerdo con la última negociación paritaria.

“Desde nuestra organización hemos sostenido en todo momento el espíritu de diálogo y conciliación, cumpliendo con cada una de las instancias y evitando profundizar el conflicto. Sin embargo, del otro lado no hubo voluntad política alguna de encontrar soluciones”, puntualizaron desde ATE ANAC.

Rodolfo Aguiar.

Este lunes, Rodolfo Aguiar confirmó la realización del paro al advertir: “Mañana paro de ATE con protestas en aeropuertos y no descarta bloquearlos. Amenazan con más motosierra, pero la motosierra los va a terminar cortando a ellos”.

En esa línea, cuestionó a la gestión de Javier Milei por no haber dado señales de reapertura de paritarias ni mostrar predisposición para avanzar en una recomposición de salarios. Al considerar que “se agotaron todas las instancias”, el gremio resolvió intensificar las medidas de protesta.

La organización sindical anunció acciones directas y protestas en terminales aéreas para exigir mejoras salariales.

De acuerdo con el mensaje difundido por Rodolfo Aguiar en X, estos son los principales reclamos impulsados por ATE en el paro nacional de este 21 de abril:

Convocatoria inmediata a nuevas negociaciones paritarias y recuperación urgente del poder adquisitivo .

y recuperación urgente del . Incremento excepcional de haberes para jubilados y jubiladas .

para . Regularización laboral con el ingreso a planta estable de quienes hoy se encuentran en situación precaria .

con el ingreso a de quienes hoy se encuentran en situación . Oposición a la privatización de empresas estatales y a la cesión de recursos naturales a capitales extranjeros .

y a la cesión de a . Reincorporación de todo el personal desvinculado.

El paro de ATE afectará la operatoria aérea a nivel nacional durante el martes.