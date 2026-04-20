Amenazas de tiroteo en escuelas de Jujuy: regulan el uso de celulares, qué cambia desde el lunes

Luego de las amenazas de tiroteos que sacudieron a distintos establecimientos educativos de Jujuy la semana pasada, el Ministerio de Educación avanzará con una nueva resolución para regular el uso de celulares dentro de las escuelas de la provincia.

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La ministra Daniela Teseira explicó a Canal 4 y TodoJujuy que la normativa se viene trabajando desde hace varios días, pero que lo ocurrido en los últimos días aceleró su implementación. “ Hoy, con todo lo que nos pasó la semana anterior, creo que es la urgencia, hay que responder a las urgencias ”, sostuvo.

La medida alcanzará a los tres niveles del sistema educativo, inicial, primario y secundario , e incluirá no solo a estudiantes, sino también al equipo docente. Según remarcó la funcionaria, “ vamos a regular el uso del teléfono dentro de las instituciones educativas ”.

La medida fue comunicada luego de lo ocurrido días atrás con las amenazas de tiroteo y establece que los dispositivos retenidos deberán ser retirados por las familias.

Cómo se implementará la resolución en las escuelas

La ministra detalló que la idea no es quitar definitivamente los teléfonos, sino ordenar su uso durante la jornada escolar. Por eso, en principio, el dispositivo quedará bajo resguardo del docente o del preceptor y solo será entregado cuando exista una actividad pedagógica planificada.

“En un principio estamos pensando que el docente va a retener los celulares a los alumnos o el preceptor en su efecto, y cuando se proceda a realizar algunas estrategias pedagógicas áulicas, se le va a proporcionar el elemento digital al alumno”, explicó. “En un principio estamos pensando que el docente va a retener los celulares a los alumnos o el preceptor en su efecto, y cuando se proceda a realizar algunas estrategias pedagógicas áulicas, se le va a proporcionar el elemento digital al alumno”, explicó.

En la misma línea, insistió en que el objetivo no es prohibir el celular dentro de la escuela. “Nosotros no lo queremos sacar justamente porque queremos hacer las intervenciones pedagógicas”, afirmó. Y agregó: “No podemos rechazar totalmente” su presencia, porque hoy también forma parte de las herramientas que pueden usarse en clase.

La resolución, según indicó, abarca alrededor de 11 páginas y será acompañada por un resumen más práctico para que toda la comunidad educativa pueda conocer sus puntos centrales de manera más sencilla.

“Nosotros no lo queremos sacar justamente porque queremos hacer las intervenciones pedagógicas” “Nosotros no lo queremos sacar justamente porque queremos hacer las intervenciones pedagógicas”

Desde cuándo entrará en vigencia

La ministra adelantó que la resolución sería compartida oficialmente el viernes por la tarde y que la intención es que comience a regir desde el lunes siguiente en todos los establecimientos educativos.

“Nosotros la estaríamos compartiendo el viernes y a partir del lunes ya debería estar vigente en todas las instituciones educativas”, señaló. “Nosotros la estaríamos compartiendo el viernes y a partir del lunes ya debería estar vigente en todas las instituciones educativas”, señaló.

Además, el Ministerio prevé trabajar el contenido en una jornada institucional, con tiempos de lectura previa y espacios de análisis más profundos dentro de cada escuela. La intención es que la implementación no sea solo formal, sino acompañada por una instancia de comprensión y adaptación.

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Cuál será el rol de docentes, directivos y preceptores

Dentro del esquema que se está terminando de definir, los docentes y preceptores tendrán un rol central, ya que serán quienes resguarden los dispositivos y autoricen su uso cuando forme parte de una estrategia pedagógica.

En ese marco, los directivos también deberán acompañar la aplicación de la normativa en cada establecimiento y articular su funcionamiento según las características de la comunidad educativa.

La ministra explicó que el documento incluye disposiciones generales e intervenciones pedagógicas, es decir, no se trata solo de una medida disciplinaria, sino también de una herramienta para ordenar de qué manera puede utilizarse el celular con fines educativos.

Qué papel tendrán los padres en esta nueva etapa

Otro de los puntos en los que hizo foco la ministra es la participación de las familias. Según planteó, la resolución también alcanza a los padres, porque el acompañamiento desde el hogar será clave para que la medida funcione.

“Este es un documento que no solamente abarca a alumnos, docentes, sino que también a los padres en sí”, expresó. Y añadió: “Necesitamos una ayuda de ellos para que estas cosas no sigan sucediendo dentro de las instituciones educativas”.

También fue más allá y marcó que la conducta de los estudiantes no puede pensarse por fuera del compromiso familiar.

“La responsabilidad del padre en los alumnos, en la conducta del alumno, también es importante”, remarcó. “La responsabilidad del padre en los alumnos, en la conducta del alumno, también es importante”, remarcó.

Por qué no se busca sacar el celular, sino regularlo

La ministra insistió varias veces en que la decisión oficial no va en la línea de eliminar el teléfono de la escuela, sino de poner reglas claras para su uso. Esa regulación apunta, por un lado, a conservarlo como recurso pedagógico y, por otro, a reducir situaciones de riesgo.

“Nosotros no lo queremos sacar”, repitió, y explicó que se busca “minimizar aquellos riesgos que corremos hoy pensados en bullying, cyberbullying, grooming, etc.”.

Es decir, la nueva normativa aparece como una respuesta concreta a un problema que ya venía preocupando a Educación, pero que tomó otra dimensión después de las amenazas registradas en la provincia.

Cómo alcanzará la medida a escuelas públicas y privadas

La resolución será general para todo el sistema educativo, tanto público como privado. Sin embargo, la ministra aclaró que los colegios privados podrán complementar la aplicación con acuerdos institucionales propios.

“Esto es tanto para las escuelas públicas como privadas”, sostuvo. Aunque aclaró que las privadas “toman otro tipo de situaciones u orientaciones dentro de su institución”.