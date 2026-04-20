Una escuela de Jujuy prohibió celulares, auriculares y relojes tras las amenazas

La medida fue comunicada luego de lo ocurrido días atrás con las amenazas de tiroteo y establece que los dispositivos retenidos deberán ser retirados por las familias.

Hacen controles en colegios y se registraron más amenazas de tiroteo

Luego de la tensión que se vivió la semana pasada en Jujuy por las amenazas de tiroteo en establecimientos educativos, la escuela técnica Herminio Arrieta de Libertador General San Martín anunció una nueva medida interna que comenzó a regir desde este lunes 20 de abril.

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A través de un comunicado, la institución informó que no estará permitido asistir a clases con dispositivos digitales . La disposición alcanza a celulares, tablets, relojes digitales y auriculares, en el marco de una decisión que busca reforzar el control dentro del establecimiento tras lo sucedido días atrás.

La medida se conoce después del episodio que puso en alerta a la comunidad educativa de la Herminio Arrieta, donde apareció un mensaje amenazante y se activaron los protocolos correspondientes. A partir de ese hecho, también hubo advertencias y acciones preventivas en otras escuelas de la provincia.

La medida fue comunicada luego de lo ocurrido días atrás con las amenazas de tiroteo y establece que los dispositivos retenidos deberán ser retirados por las familias.

Qué dispositivos quedan prohibidos en la escuela Herminio Arrieta

Según detalló el colegio, desde hoy no se podrá ingresar a clases con:

Celulares

Tablets

Relojes digitales

Auriculares

Además, la institución advirtió que en caso de incumplimiento los dispositivos serán retenidos y solo podrán ser retirados por las familias.

Amenazas de Tiroteo en la escuela Herminio Arrieta

La decisión se da en un contexto de fuerte preocupación por los mensajes vinculados a supuestos desafíos virales y amenazas en escuelas. En Jujuy, el caso que tomó mayor relevancia fue justamente el de la Herminio Arrieta, donde intervino el área de Seguridad y se activaron protocolos de resguardo.

En los últimos días, desde el Ministerio de Educación también habían confirmado que, a raíz de lo ocurrido, se pidió a todas las escuelas de la provincia extremar cuidados, reforzar controles de ingreso y permanecer atentos ante cualquier situación sospechosa.

Ahora, la institución de Libertador avanzó con una medida concreta puertas adentro, restringiendo por completo el uso y la presencia de dispositivos digitales durante la jornada escolar.

amenaza tiroteo

Cómo siguen las investigaciones

El Ministerio Público de la Acusación confirmó que ya se investigan 27 casos de amenazas de tiroteo en escuelas de Jujuy y que, hasta el momento, todas las personas involucradas son menores de 18 años.

La información fue ratificada por el fiscal Pablo Martín de Tezanos Pinto, quien además explicó en diálogo con Canal 4 que en las últimas horas se concretó un allanamiento en la capital, con secuestro de elementos electrónicos que permitirán seguir avanzando en la causa.