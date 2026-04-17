Amenazas de tiroteo en escuelas de Jujuy: "Estamos trabajando con 27 casos y todos son menores de 18 años"

El Ministerio Público de la Acusación confirmó que ya se investigan 27 casos de amenazas de tiroteo en escuelas de Jujuy y que, hasta el momento, todas las personas involucradas son menores de 18 años .

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Jujuy. Amenaza de tiroteo en Jujuy: se hará responsable a los padres de los chicos

La información fue ratificada por el fiscal Pablo Martín de Tezanos Pinto , quien además explicó en diálogo con Canal 4 que en las últimas horas se concretó un allanamiento en la capital, con secuestro de elementos electrónicos que permitirán seguir avanzando en la causa.

Durante una entrevista con Canal 4 , el fiscal señaló que sobre el operativo realizado en San Salvador de Jujuy, Tezanos Pinto explicó que no puede revelar en detalle todo lo hallado, aunque sí confirmó que fue positivo. “ Los allanamientos en cierto punto, por supuesto, han sido positivos porque hemos encontrado elementos que nos permiten avanzar con investigación, elementos electrónicos ”, sostuvo.

Amenazas de tiroteo en escuelas de Jujuy / hicieron un allanamiento. Amenazas de tiroteo en escuelas de Jujuy / hicieron un allanamiento.

Según detalló, la investigación no se limita a la capital, sino que alcanza distintos puntos de la provincia donde se detectaron este tipo de amenazas. El fiscal también deslizó que el origen de varios de estos episodios podría estar vinculado a un reto viral surgido en redes sociales. “Claramente esto ha salido aparentemente de un desafío en una de las redes sociales y se ha incriminado por todas las escuelas”, indicó. Y agregó que muchos chicos lo tomaron “como un desafío, como un chiste, pero la realidad es que es un delito y tenemos que actuar con secuencia”.

Todos los casos involucran a menores

El funcionario judicial confirmó que, por ahora, no hay mayores de edad involucrados. “Lo estamos manejando todo con menores de 18 años, por eso también está interviniendo la Fiscalía de Niños, Niños y Adolescentes”, explicó.

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También aclaró que, aunque todavía no esté vigente la baja de la edad de imputabilidad, existen herramientas institucionales para abordar estas situaciones. Señaló que intervienen equipos interdisciplinarios del Ministerio Público, del Poder Judicial y del Gobierno provincial, tanto en la prevención como en el tratamiento de fondo de cada caso.

llamado urgente a padres y estudiantes

Tezanos Pinto advirtió que este fenómeno está generando miedo y preocupación en alumnos, docentes y familias, y por eso pidió una toma de conciencia urgente. “Los jóvenes tienen que entender que su acto tiene consecuencias concretas, reales”, remarcó. También puso el foco en los adultos: “Hay una responsabilidad parental”.

Amenaza de tiroteo Amenaza de tiroteo en el baño de una escuela de Jujuy

Además, sostuvo que los padres pueden enfrentar responsabilidades según cada situación particular, aunque evitó generalizar sobre eventuales consecuencias penales o civiles. “No todos los casos. hay que ver cada caso particular. Se continúan con las investigaciones, tenemos información concreta, así que se va a continuar avanzando tanto con los allanamientos, como con las diferentes medidas".

Asimismo dijo que "en este momento estamos trabajando en toda la provincia aproximadamente con un total de 27 casos, entonces por eso es lo que es tan complejo en esta situación y hay que abordarla desde diferentes lugares. También una de las cosas es el Ministerio de Educación de la provincia, y hay que seguir trabajando con los chicos de las escuelas. Acá no podemos dejar de lado la baja edad de inculpabilidad, que también hay que concientizar a los chicos respecto de esto".

dónde pueden acudir las familias

El fiscal informó que quienes tengan información, quieran denunciar o necesiten asistencia pueden acercarse al Centro de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público. En San Salvador de Jujuy funciona en calle Otero 232. Allí, indicó, los chicos pueden declarar “con total tranquilidad” y con acompañamiento de psicólogos, en un marco “libre, gratuito y confidencial”.