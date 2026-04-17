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17 de abril de 2026 - 11:49
Jujuy.

Amenaza de tiroteo en Jujuy: se hará responsable a los padres de los chicos

La Policía emitió un comunicado en donde informan que harán responsables a los padres de los chicos que escriban el mensaje sobre el tiroteo.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
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Desde la Jefatura señalaron que cualquier acto de amenaza, intimidación o incitación a la violencia dentro de instituciones educativas será considerado un delito y tendrá consecuencias legales.

Comunicado de la Policía de la provincia

Comunicado de la Policía de la provincia sobre las amenazas de tiroteo
Comunicado de la Policía de la provincia sobre las amenazas de tiroteo

Comunicado de la Policía de la provincia sobre las amenazas de tiroteo

Responsabilidad civil y sanciones penales

El comunicado oficial remarca que se actuará conforme al Código Penal de la Nación y al Código Procesal Provincial. En ese sentido, indicaron que se podrán aplicar medidas restrictivas y aprehensiones, dependiendo de la gravedad de cada caso.

Además, se subraya que los padres o tutores deberán responder civilmente por los daños ocasionados por los menores a su cargo, en un intento de reforzar el control y la responsabilidad familiar ante este tipo de situaciones.

Las amenazas también son delito

Las autoridades hicieron hincapié en que incluso las falsas amenazas —incluidas bromas o publicaciones en redes sociales— son consideradas delitos, ya que generan operativos de seguridad y alarma en la comunidad.

Por este motivo, insistieron en que no se trata de hechos menores, sino de situaciones que pueden derivar en sanciones penales.

Llamado a la comunidad

Desde la Policía solicitaron a madres, padres y tutores que acompañen y supervisen la conducta de los jóvenes, especialmente en el uso de redes sociales y en el ámbito escolar.

Asimismo, recomendaron a la población informar de inmediato cualquier situación sospechosa a través del sistema de emergencias 911, con el objetivo de prevenir hechos que puedan escalar en gravedad.

Prevención y seguridad en las escuelas

El mensaje oficial concluye con un llamado a la responsabilidad colectiva, remarcando que la prevención es fundamental para garantizar entornos educativos seguros.

En este contexto, las autoridades buscan desalentar este tipo de amenazas y llevar tranquilidad a la comunidad educativa en toda la provincia.

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