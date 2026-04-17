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17 de abril de 2026 - 10:16
País.

Despliegan 2.500 policías en escuelas de Tucumán tras las amenazas de tiroteo

Tucumán fue otra de las provincias en donde se registraron amenazas de tiroteo en las escuelas. Hoy desplegaron un fuerte operativo.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Despliegan 2.500 policías en escuelas de Tucumán tras las amenazas de tiroteo

Despliegan 2.500 policías en escuelas de Tucumán tras las amenazas de tiroteo

Ante una serie de amenazas de tiroteo registradas en escuelas y colegios de Tucumán, se dispuso un amplio operativo de seguridad con la participación de 2.500 efectivos policiales en toda la provincia.

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El jefe de Policía, Joaquín Girvau, confirmó que el despliegue alcanza a todas las unidades regionales, con presencia de personal de infantería, grupos especiales y unidades motorizadas, con el objetivo de prevenir situaciones de riesgo y llevar tranquilidad a la comunidad educativa.

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Refuerzan controles y presencia policial

Las medidas incluyen recorridos en instituciones educativas, controles en los accesos y vigilancia permanente en los alrededores de los establecimientos.

“Queremos llevarle tranquilidad al alumnado y que se terminen las amenazas. Que sepan que están cometiendo un delito y que es algo serio”, sostuvo Girvau, quien remarcó la necesidad de actuar con firmeza ante este tipo de situaciones.

Un fenómeno que se replica en varias provincias

Según indicaron las autoridades, las amenazas detectadas en Tucumán no son hechos aislados, sino que forman parte de una problemática que también se registró en otras provincias, vinculada en algunos casos a un supuesto reto viral difundido en redes sociales.

Esta situación generó preocupación en distintos distritos, lo que derivó en la implementación de medidas preventivas para resguardar a estudiantes, docentes y familias.

Advertencia a estudiantes y familias

Desde la fuerza de seguridad insistieron en que este tipo de amenazas no deben ser tomadas a la ligera.

Girvau fue contundente al señalar que se trata de un delito y advirtió que quienes resulten responsables podrán ser detenidos. Además, remarcó la importancia del rol de los padres en el control y acompañamiento de los jóvenes.

“Esto es innecesario porque podríamos estar presentes en otros lugares, pero hay que actuar con todo el peso de la ley”, afirmó.

Preocupación oficial y endurecimiento de medidas

Las autoridades provinciales manifestaron su preocupación por la reiteración de estos hechos durante la última semana y recordaron que las amenazas de este tipo están tipificadas como delito.

En ese sentido, se remarcó que la normativa vigente prevé sanciones para quienes generen este tipo de intimidaciones, en el marco de una política de tolerancia cero frente a hechos que puedan poner en riesgo la seguridad en las escuelas.

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