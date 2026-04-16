Tucumán: expulsarán a alumnos que hagan amenazas de tiroteo en los colegios

El Gobierno de Tucumán resolvió endurecer las medidas preventivas y sancionatorias frente a las amenazas de tiroteos registradas en distintos establecimientos educativos. La decisión fue impulsada por el gobernador Osvaldo Jaldo, quien estableció una política de “tolerancia cero” ante este tipo de hechos.
Osvaldo Jaldo - Gobernador de Tucumán
Osvaldo Jaldo - Gobernador de Tucumán
Aprehensiones, expulsiones y traslado de menores
A través del Decreto N° 772/7 del Ministerio de Seguridad, se instruyó a la Policía a intensificar controles y actuar tanto dentro como fuera de las escuelas. Entre las principales medidas, se dispone la aprehensión y expulsión de estudiantes que participen en amenazas o actos de inconducta.
Además, se determinó que los menores involucrados podrán ser trasladados al Instituto Padre Brochero, ubicado en Benjamín Paz.
Responsabilidad de padres y escuelas
El decreto también establece que los padres y tutores serán responsables ante la Justicia por las conductas de los menores. En paralelo, las autoridades educativas deberán garantizar el cuidado de los alumnos.
En caso de incumplimiento, los establecimientos —tanto públicos como privados— podrían perder subsidios o aportes del Estado provincial.
Antecedentes y contexto
La normativa retoma medidas ya implementadas en 2024 mediante decretos previos, que habían sido aplicados frente a situaciones de violencia entre estudiantes. Según el Gobierno, esas acciones permitieron preservar la seguridad pública y evitar hechos de mayor gravedad.
Sin embargo, los recientes episodios —que incluyen amenazas de bomba y de tiroteos, incluso pintadas en baños escolares— generaron un nuevo estado de alerta en la provincia.
Aplicación inmediata
Desde el Ejecutivo provincial indicaron que la normativa ya se encuentra en vigencia y tendrá impacto inmediato ante los casos detectados en las últimas horas en distintos colegios.
El gobernador fue contundente al remarcar que no habrá tolerancia frente a estas conductas, en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en el ámbito educativo.
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