jueves 16 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de abril de 2026 - 10:35
País.

Tucumán: expulsarán a alumnos que hagan amenazas de tiroteo en los colegios

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, anunció que habrá fuertes sanciones para alumnos que hagan amenazas sobre posibles tiroteos en las escuelas.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Tucumán: habrá aprehensiones y expulsiones a alumnos que hagan falsas amenazas de tiroteo en los colegios

Tucumán: habrá aprehensiones y expulsiones a alumnos que hagan falsas amenazas de tiroteo en los colegios

El Gobierno de Tucumán resolvió endurecer las medidas preventivas y sancionatorias frente a las amenazas de tiroteos registradas en distintos establecimientos educativos. La decisión fue impulsada por el gobernador Osvaldo Jaldo, quien estableció una política de “tolerancia cero” ante este tipo de hechos.

Lee además
Alerta en Santa Fe: denuncian amenazas de nuevos tiroteos escolares y la Justicia investiga
País.

Alerta en Santa Fe: denuncian amenazas de nuevos tiroteos escolares y la Justicia investiga
Crédito: Maiquel Torcatt / Aire de Santa Fe
Chequeado.

Tiroteo en una escuela de Santa Fe: investigan vínculos con la red digital global "True Crime" y hubo una segunda detención

Osvaldo Jaldo - Gobernador de Tucumán
Osvaldo Jaldo - Gobernador de Tucumán

Osvaldo Jaldo - Gobernador de Tucumán

Aprehensiones, expulsiones y traslado de menores

A través del Decreto N° 772/7 del Ministerio de Seguridad, se instruyó a la Policía a intensificar controles y actuar tanto dentro como fuera de las escuelas. Entre las principales medidas, se dispone la aprehensión y expulsión de estudiantes que participen en amenazas o actos de inconducta.

Además, se determinó que los menores involucrados podrán ser trasladados al Instituto Padre Brochero, ubicado en Benjamín Paz.

Responsabilidad de padres y escuelas

El decreto también establece que los padres y tutores serán responsables ante la Justicia por las conductas de los menores. En paralelo, las autoridades educativas deberán garantizar el cuidado de los alumnos.

En caso de incumplimiento, los establecimientos —tanto públicos como privados— podrían perder subsidios o aportes del Estado provincial.

Antecedentes y contexto

La normativa retoma medidas ya implementadas en 2024 mediante decretos previos, que habían sido aplicados frente a situaciones de violencia entre estudiantes. Según el Gobierno, esas acciones permitieron preservar la seguridad pública y evitar hechos de mayor gravedad.

Sin embargo, los recientes episodios —que incluyen amenazas de bomba y de tiroteos, incluso pintadas en baños escolares— generaron un nuevo estado de alerta en la provincia.

Aplicación inmediata

Desde el Ejecutivo provincial indicaron que la normativa ya se encuentra en vigencia y tendrá impacto inmediato ante los casos detectados en las últimas horas en distintos colegios.

El gobernador fue contundente al remarcar que no habrá tolerancia frente a estas conductas, en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en el ámbito educativo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Alerta en Santa Fe: denuncian amenazas de nuevos tiroteos escolares y la Justicia investiga

Tiroteo en una escuela de Santa Fe: investigan vínculos con la red digital global "True Crime" y hubo una segunda detención

Cómo será la vuelta a clases en la Escuela "Mariano Moreno" tras el tiroteo

Activaron protocolos en una escuela de Jujuy por amenaza de tiroteo

Tucumán: un alumno de 17 años llevó un arma cargada a la escuela

Lo que se lee ahora
La ciudad de Salta cumple 444 años: habrá festejos durante todo el día
País.

La ciudad de Salta cumple 444 años: habrá festejos durante todo el día

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Bajó notablemente en consumo de carne en el último mes. video
Jujuy.

El consumo de carne cayó 50%: el puchero lidera las ventas en carnicerías

Escuela Técnica Herminio Arrieta de Libertador video
Policiales.

Activaron protocolos en una escuela de Jujuy por amenaza de tiroteo

Contaminación química en el hospital Arturo Zabala de Perico.
Policiales.

Perico: un incidente causó contaminación química en el hospital Arturo Zabala

Hasta el momento, el único caso registrado en la provincia es de Libertador sin embargo el protocolo se activó en todas las escuelas de Jujuy
Jujuy.

"El protocolo se activó en todas las escuelas de Jujuy por amenazas de tiroteos"

Amenazas en escuelas
País.

Ola de amenazas en escuelas de todo el país

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel