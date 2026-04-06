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6 de abril de 2026 - 06:59
País.

Alerta en Santa Fe: denuncian amenazas de nuevos tiroteos escolares y la Justicia investiga

Una directora radica la denuncia tras la viralización de mensajes en redes. Refuerzan protocolos en escuelas de Rafaela y Sunchales

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Alerta en Santa Fe: denuncian amenazas de nuevos tiroteos escolares y la Justicia investiga

Alerta en Santa Fe: denuncian amenazas de nuevos tiroteos escolares y la Justicia investiga

Un nuevo foco de preocupación surge en Santa Fe tras la circulación de amenazas de tiroteos escolares en redes sociales. El hecho ocurre en las localidades de Rafaela y Sunchales, donde autoridades educativas activan protocolos y dan intervención a la Justicia.

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Mensajes virales y preocupación en la comunidad educativa

Los mensajes se difunden de forma anónima a través de redes sociales y generan alarma entre estudiantes, familias y docentes. Uno de los posteos menciona la posibilidad de ataques armados en escuelas técnicas de Rafaela.

La situación impacta de lleno en la comunidad educativa, que se mantiene en estado de alerta ante la incertidumbre. Las autoridades escolares deciden actuar de inmediato y formalizan la denuncia.

Investigación en curso y tareas de la policía

Tras la presentación, la Policía de Investigaciones (PDI) inicia una serie de tareas para identificar el origen de los mensajes. El objetivo es determinar la autoría y evaluar la veracidad de las amenazas.

Fuentes del caso indican que, hasta el momento, no se confirma la existencia de un riesgo concreto. Sin embargo, la investigación continúa activa y bajo seguimiento judicial.

Refuerzo de medidas en escuelas

Ante este escenario, no se descarta la implementación de nuevas medidas de seguridad en los establecimientos educativos de la región. Las decisiones se toman en el marco del regreso a clases tras el fin de semana largo.

En paralelo, se prevé un refuerzo de la presencia policial en escuelas de la zona, con el objetivo de brindar mayor tranquilidad a la comunidad.

Un contexto marcado por un hecho reciente

Las amenazas surgen días después de un episodio ocurrido en San Cristóbal, donde un adolescente protagoniza un ataque armado en una escuela y provoca la muerte de un estudiante.

Ese hecho genera conmoción en toda la provincia y da lugar a una investigación judicial que se mantiene bajo secreto de sumario.

En ese contexto, los nuevos mensajes hacen referencia a supuestos planes de ataques, lo que incrementa la preocupación y motiva la intervención inmediata de las autoridades.

Avance de la causa judicial

La causa por las amenazas queda en manos de la Justicia, con fiscales que trabajan en la recolección de pruebas y el análisis de los contenidos difundidos.

El objetivo es establecer responsabilidades y prevenir cualquier situación de riesgo en el ámbito escolar.

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