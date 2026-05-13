miércoles 13 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de mayo de 2026 - 11:16
País.

Otra avioneta narco cayó en Santa Fe con 321 kilos de cocaína

El operativo de la avioneta dejó dos ciudadanos bolivianos detenidos, dos camionetas incendiadas, un gendarme herido y 321 kilos de cocaína secuestrados.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Avioneta narco: dos personas de nacionalidad boliviana que fueron detenidos en las inmediaciones

Avioneta narco: dos personas de nacionalidad boliviana que fueron detenidos en las inmediaciones

Avioneta narco: Las dos camionetas fueron halladas por los agentes en una zona rural entre las rutas 15 y 178, entre las jurisdicciones de Villa Eloísa y Cruz Alta. Ambas habían sido incendiadas.

Avioneta narco: Las dos camionetas fueron halladas por los agentes en una zona rural entre las rutas 15 y 178, entre las jurisdicciones de Villa Eloísa y Cruz Alta. Ambas habían sido incendiadas.

Tanto en la cocaína que tocó tierra la semana pasada como este martes se mencionó la posibilidad de que la droga tenga cierta conexión con Brian Bilbao, un capo narco de Rosario que está detenido desde noviembre del año pasado –después de pasar dos años prófugo–. No obstante, no asoma una relación clara con este nuevo tráfico aéreo de estupefacientes.

Tanto en la cocaína que tocó tierra la semana pasada como este martes se mencionó la posibilidad de que la droga tenga cierta conexión con Brian Bilbao, un capo narco de Rosario que está detenido desde noviembre del año pasado –después de pasar dos años prófugo–. No obstante, no asoma una relación clara con este nuevo tráfico aéreo de estupefacientes.

Lee además
El operativo se realizó en una pista clandestina ubicada en la zona rural de Vera, al norte de Santa Fe. video
País.

Interceptaron una avioneta con más de 400 kilos de cocaína en Santa Fe
Dos mujeres viajaban en colectivo con 10 kilos de cocaína
Policiales.

Detuvieron a dos mujeres con más de 10 kilos de cocaína en Pampa Blanca

El caso vuelve a encender las alarmas por el uso de aeronaves y campos rurales para el traslado de droga. En apenas ocho días, las fuerzas federales secuestraron más de 800 kilos de cocaína en Santa Fe, si se suma este operativo con el realizado días atrás en la zona rural de Vera, donde habían incautado 442 kilos.

Cómo fue el operativo en Villa Eloísa

La avioneta, una Cessna 210, aterrizó en una pista clandestina de Villa Eloísa, en el departamento Iriondo. Según la información difundida, en el lugar había dos camionetas y un auto que aguardaban la llegada de la droga para iniciar el traslado terrestre del cargamento.

Cuando los efectivos de Gendarmería intervinieron, se produjo una persecución y un enfrentamiento con quienes formaban parte de la logística en tierra. En medio del operativo, un gendarme resultó herido tras ser embestido por los sospechosos que intentaban escapar.

Los efectivos lograron detener al presunto piloto y copiloto de la aeronave, ambos de nacionalidad boliviana. En tanto, otras personas que esperaban el cargamento en tierra lograron fugarse y son buscadas por las fuerzas federales.

camioneta quemada
Avioneta narco: Las dos camionetas fueron halladas por los agentes en una zona rural entre las rutas 15 y 178, entre las jurisdicciones de Villa Eloísa y Cruz Alta. Ambas habían sido incendiadas.

Avioneta narco: Las dos camionetas fueron halladas por los agentes en una zona rural entre las rutas 15 y 178, entre las jurisdicciones de Villa Eloísa y Cruz Alta. Ambas habían sido incendiadas.

Secuestraron 321 kilos de cocaína

El pesaje final del cargamento arrojó 321,285 kilos de cocaína, de acuerdo con la información publicada por medios santafesinos. La droga estaba dentro de la aeronave y habría llegado para ser descargada rápidamente y trasladada por vía terrestre.

Durante la fuga, los sospechosos también incendiaron vehículos, una maniobra que los investigadores analizan como parte de un intento por borrar rastros o dificultar el avance de la causa.

La investigación continúa con rastrillajes en campos, caminos rurales y zonas cercanas a Villa Eloísa, mientras se busca identificar a los integrantes de la red de apoyo que esperaba el cargamento.

El segundo caso en pocos días

Este nuevo operativo se suma al procedimiento realizado la semana pasada en la zona rural de Vera, al norte de Santa Fe. En ese caso, la Policía Federal interceptó una avioneta que había aterrizado en el establecimiento rural Don Julio y secuestró 442 kilos de cocaína. También fueron detenidas ocho personas, entre ellas el piloto y copiloto.

La repetición de casos en pocos días expone una modalidad que preocupa a las fuerzas federales: vuelos clandestinos, pistas rurales, aeronaves de pequeño porte, apoyo logístico en tierra y cargamentos de gran volumen que luego son distribuidos por rutas y caminos secundarios.

Cocaina
Tanto en la cocaína que tocó tierra la semana pasada como este martes se mencionó la posibilidad de que la droga tenga cierta conexión con Brian Bilbao, un capo narco de Rosario que está detenido desde noviembre del año pasado –después de pasar dos años prófugo–. No obstante, no asoma una relación clara con este nuevo tráfico aéreo de estupefacientes.

Tanto en la cocaína que tocó tierra la semana pasada como este martes se mencionó la posibilidad de que la droga tenga cierta conexión con Brian Bilbao, un capo narco de Rosario que está detenido desde noviembre del año pasado –después de pasar dos años prófugo–. No obstante, no asoma una relación clara con este nuevo tráfico aéreo de estupefacientes.

Santa Fe, bajo la lupa narco

El impacto de estos operativos reavivó la preocupación en Santa Fe por el ingreso aéreo de droga. Desde localidades cercanas al lugar del procedimiento advirtieron que este tipo de maniobras no resultan ajenas en zonas rurales, donde los campos y caminos permiten movimientos discretos y rápidos.

La causa busca determinar si existe conexión entre los dos operativos registrados en Santa Fe y si ambos cargamentos forman parte de una misma estructura narco o de redes diferentes que utilizan rutas aéreas similares.

También se investiga el origen de la droga, el recorrido de la aeronave y el destino final del cargamento. Medios santafesinos indicaron que la droga habría provenido de Bolivia, aunque ese punto todavía forma parte de la investigación.

Qué se investiga ahora

Los investigadores trabajan sobre tres ejes principales: identificar a los prófugos que participaron del operativo en tierra, reconstruir el plan de vuelo de la avioneta y establecer quiénes iban a recibir la cocaína una vez descargada.

Además, las autoridades buscan determinar si hay vínculos con organizaciones narcocriminales de mayor escala. El nuevo decomiso confirma que Santa Fe sigue siendo un territorio clave para el transporte y distribución de drogas, no solo por vía terrestre, sino también mediante vuelos clandestinos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Interceptaron una avioneta con más de 400 kilos de cocaína en Santa Fe

Detuvieron a dos mujeres con más de 10 kilos de cocaína en Pampa Blanca

Incautaron 71 kilos de cocaína ocultos en tanques de un camión en Salta

Desbarataron un punto de venta de droga en El Carmen: hay un detenido

Cayó una banda narco que trasladaba cocaína desde La Quiaca a Buenos Aires

Las más leídas

Jujuy se sumó a la Marcha Universitaria Federal video
Reclamo.

Jujuy se sumó a la Marcha Universitaria Federal en defensa de la educación pública

Gimnasia de Jujuy cayó en Tucumán pero se mantiene puntero
Deportes.

Gimnasia de Jujuy cayó en Tucumán pero se mantiene puntero

Choque en Ruta 66. video
Policiales.

Choque en Ruta 66: "La pena que podría tener el conductor es de 2 a 5 años"

Palma Sola: decomisaron 20 quirquinchos que estaban en manos de cazadores video
Jujuy.

Rescataron de cazadores a 20 quirquinchos en Palma Sola

Arreglo calefón - Foto generada por Inteligencia Artificial (IA) video
Seguridad.

El error que se repite en muchas casas de Jujuy y puede terminar en accidentes o problemas respiratorios

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel