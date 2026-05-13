Otra avioneta narco cayó en Santa Fe con 321 kilos de cocaína

Tanto en la cocaína que tocó tierra la semana pasada como este martes se mencionó la posibilidad de que la droga tenga cierta conexión con Brian Bilbao, un capo narco de Rosario que está detenido desde noviembre del año pasado –después de pasar dos años prófugo–. No obstante, no asoma una relación clara con este nuevo tráfico aéreo de estupefacientes.

Avioneta narco: Las dos camionetas fueron halladas por los agentes en una zona rural entre las rutas 15 y 178, entre las jurisdicciones de Villa Eloísa y Cruz Alta. Ambas habían sido incendiadas.

Una nueva avioneta cargada con cocaína fue interceptada en la provincia de Santa Fe , en un operativo realizado por Gendarmería Nacional en una pista clandestina ubicada en Villa Eloísa , al sur del territorio santafesino. El procedimiento terminó con 321 kilos de cocaína secuestrados , dos personas detenidas y un gendarme herido.

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País. Interceptaron una avioneta con más de 400 kilos de cocaína en Santa Fe

El caso vuelve a encender las alarmas por el uso de aeronaves y campos rurales para el traslado de droga. En apenas ocho días, las fuerzas federales secuestraron más de 800 kilos de cocaína en Santa Fe, si se suma este operativo con el realizado días atrás en la zona rural de Vera, donde habían incautado 442 kilos .

La avioneta, una Cessna 210 , aterrizó en una pista clandestina de Villa Eloísa, en el departamento Iriondo. Según la información difundida, en el lugar había dos camionetas y un auto que aguardaban la llegada de la droga para iniciar el traslado terrestre del cargamento.

Cuando los efectivos de Gendarmería intervinieron, se produjo una persecución y un enfrentamiento con quienes formaban parte de la logística en tierra. En medio del operativo, un gendarme resultó herido tras ser embestido por los sospechosos que intentaban escapar.

Los efectivos lograron detener al presunto piloto y copiloto de la aeronave, ambos de nacionalidad boliviana. En tanto, otras personas que esperaban el cargamento en tierra lograron fugarse y son buscadas por las fuerzas federales.

camioneta quemada Avioneta narco: Las dos camionetas fueron halladas por los agentes en una zona rural entre las rutas 15 y 178, entre las jurisdicciones de Villa Eloísa y Cruz Alta. Ambas habían sido incendiadas.

Secuestraron 321 kilos de cocaína

El pesaje final del cargamento arrojó 321,285 kilos de cocaína, de acuerdo con la información publicada por medios santafesinos. La droga estaba dentro de la aeronave y habría llegado para ser descargada rápidamente y trasladada por vía terrestre.

Durante la fuga, los sospechosos también incendiaron vehículos, una maniobra que los investigadores analizan como parte de un intento por borrar rastros o dificultar el avance de la causa.

La investigación continúa con rastrillajes en campos, caminos rurales y zonas cercanas a Villa Eloísa, mientras se busca identificar a los integrantes de la red de apoyo que esperaba el cargamento.

El segundo caso en pocos días

Este nuevo operativo se suma al procedimiento realizado la semana pasada en la zona rural de Vera, al norte de Santa Fe. En ese caso, la Policía Federal interceptó una avioneta que había aterrizado en el establecimiento rural Don Julio y secuestró 442 kilos de cocaína. También fueron detenidas ocho personas, entre ellas el piloto y copiloto.

La repetición de casos en pocos días expone una modalidad que preocupa a las fuerzas federales: vuelos clandestinos, pistas rurales, aeronaves de pequeño porte, apoyo logístico en tierra y cargamentos de gran volumen que luego son distribuidos por rutas y caminos secundarios.

Cocaina Tanto en la cocaína que tocó tierra la semana pasada como este martes se mencionó la posibilidad de que la droga tenga cierta conexión con Brian Bilbao, un capo narco de Rosario que está detenido desde noviembre del año pasado –después de pasar dos años prófugo–. No obstante, no asoma una relación clara con este nuevo tráfico aéreo de estupefacientes.

Santa Fe, bajo la lupa narco

El impacto de estos operativos reavivó la preocupación en Santa Fe por el ingreso aéreo de droga. Desde localidades cercanas al lugar del procedimiento advirtieron que este tipo de maniobras no resultan ajenas en zonas rurales, donde los campos y caminos permiten movimientos discretos y rápidos.

La causa busca determinar si existe conexión entre los dos operativos registrados en Santa Fe y si ambos cargamentos forman parte de una misma estructura narco o de redes diferentes que utilizan rutas aéreas similares.

También se investiga el origen de la droga, el recorrido de la aeronave y el destino final del cargamento. Medios santafesinos indicaron que la droga habría provenido de Bolivia, aunque ese punto todavía forma parte de la investigación.

Qué se investiga ahora

Los investigadores trabajan sobre tres ejes principales: identificar a los prófugos que participaron del operativo en tierra, reconstruir el plan de vuelo de la avioneta y establecer quiénes iban a recibir la cocaína una vez descargada.

Además, las autoridades buscan determinar si hay vínculos con organizaciones narcocriminales de mayor escala. El nuevo decomiso confirma que Santa Fe sigue siendo un territorio clave para el transporte y distribución de drogas, no solo por vía terrestre, sino también mediante vuelos clandestinos.