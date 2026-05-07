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7 de mayo de 2026 - 11:07
Policiales.

Detuvieron a dos mujeres con más de 10 kilos de cocaína en Pampa Blanca

Un perro antinarcóticos marcó dos mochilas con cocaína que pertenecían a mujeres durante el control a un colectivo que partió de Pampa Blanca hacia Córdoba.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Dos mujeres viajaban en colectivo con 10 kilos de cocaína

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El operativo fue realizado por efectivos de la Sección Seguridad Vial “Perico” y de la Sección Núcleo, dependientes del Escuadrón 53 “Jujuy”. Los uniformados detuvieron la marcha de un transporte de pasajeros que circulaba con destino a la provincia de Córdoba.

Gendarmería secuestró más de 10 kilos de cocaína en Jujuy
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El perro antinarcóticos marcó dos mochilas

Al iniciar la inspección del colectivo, los gendarmes contaron con la asistencia de un perro de la fuerza. Al pasar por uno de los asientos, ocupado por una mujer, el can reaccionó de manera exaltada y marcó la posible presencia de estupefacientes dentro de dos mochilas.

Ante esa situación, los efectivos dieron intervención a la Unidad Fiscal Federal de Jujuy, que autorizó la apertura de las mochilas para realizar una inspección más exhaustiva.

En presencia de testigos, los gendarmes extrajeron del interior de los bolsos 10 paquetes que contenían una sustancia blancuzca.

Secuestraron más de 10 kilos de cocaína

Durante el procedimiento, los funcionarios también identificaron a otra mujer que acompañaba a la involucrada y que llevaba dinero en efectivo.

Luego, personal de la Unidad Técnica de Criminalística y Estudios Forenses “Jujuy” realizó las pruebas de campo Narcotest, que arrojaron resultado positivo para cocaína.

El pesaje final determinó un total de 10 kilos 310 gramos de la droga. Las dos mujeres quedaron detenidas y a disposición de la Justicia Federal.

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