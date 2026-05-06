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6 de mayo de 2026 - 16:59
Policiales.

Incautaron 71 kilos de cocaína ocultos en tanques de un camión en Salta

El operativo fue resultado de una investigación conjunta entre la Gendarmería Nacional Argentina, la Policía Federal Argentina y la Policía de Salta.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Salta: 71 kilos de cocaína fueron hallados dentro de tanques de combustible de un transporte de cargas.

Salta: 71 kilos de cocaína fueron hallados dentro de tanques de combustible de un transporte de cargas.

Un procedimiento coordinado entre fuerzas de seguridad federales y provinciales derivó en el descubrimiento de 71 kilos de cocaína escondidos dentro de los tanques de combustible de un camión de cargas en la provincia de Salta. La intervención fue hecha por la Gendarmería Nacional Argentina, la Policía Federal Argentina y la Policía de Salta.

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Se dio en el marco de operativos de control y vigilancia sobre corredores viales utilizados para el tráfico de estupefacientes.

Inspección del camión y hallazgo del cargamento oculto

71 kilos de cocaína hallados en tanques de combustible de un camión de carga.

El hallazgo tuvo lugar durante la revisión del vehículo de carga, cuando los agentes advirtieron anomalías en la estructura de dos depósitos de combustible. A partir del uso de un escáner móvil, se logró corroborar la existencia de 70 paquetes compactos con estupefacientes.

De manera simultánea, se logró detener otro rodado que oficiaba como “vehículo guía”, mientras que tres individuos fueron arrestados por violar la Ley 23.737.

El personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Orán llevó adelante un operativo de control vehicular en el kilómetro 1.383 de la Ruta Nacional Nº9, a la altura de la localidad de La Candelaria, con el objetivo de interceptar un rodado sospechado de trasladar sustancias ilegales.

Los uniformados procedieron a descargar los tanques y profundizaron la inspección, de allí se extrajeron 70 paquetes rectangulares que estaban sumergidos.

Intervención de escuadrones y confirmación del operativo antidrogas

Durante el procedimiento, los efectivos detuvieron la marcha de un camión Mercedes Benz que circulaba acompañado por un Chevrolet Onix en función de “puntero”. Al realizar la inspección, observaron que el acoplado se encontraba vacío y detectaron irregularidades en la estructura de dos tanques de combustible.

A partir de esas sospechas, personal de los Escuadrones 45 Salta y del Escuadrón 55 Tucumán brindó apoyo en el procedimiento y sometió los tanques de combustible a un escaneo con equipo móvil, el cual confirmó la presencia de elementos extraños en su interior.

Es el resultado de un trabajo de investigación entre Gendarmería Nacional Argentina, Policía Federal Argentina y la Policía de Salta.

Luego, los agentes procedieron a vaciar los depósitos y continuar con una inspección más exhaustiva. En esa instancia, se encontraron 70 envoltorios de forma rectangular que se hallaban ocultos y sumergidos dentro de los compartimentos. Las pruebas de campo mediante Narcotest dieron resultado positivo para cocaína, con un peso total de 71 kilos con 620 gramos.

El procedimiento concluyó con la actuación de la Unidad Fiscal Federal de Salta, que dispuso el secuestro de la droga, de los dos vehículos involucrados y de teléfonos celulares. Además, fueron detenidos dos choferes y un acompañante, todos ellos mayores de edad.

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