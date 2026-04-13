Secuestraron más de 150 kilos de droga y desbaratan una banda que operaba en Jujuy, Salta y Tucumán
Una organización narcocriminal que se dedicada al transporte de droga que operaba en Salta, Jujuy y Tucumán fue desarticulada tras una investigación que permitió secuestrar más de 150 kilos de estupefacientes y detener a seis personas, según detalló el Ministerio.
La banda utilizaba cargamentos de limones para ocultar la mercadería ilegal y vehículos “punteros” o “barredores” para intentar esquivar los controles en las rutas. La causa avanzó a partir de la declaración de un imputado arrepentido.
Como parte del operativo, se montó un retén en la ciudad tucumana de Trancas, donde se interceptó un camión que circulaba con un cargamento de cítricos. En el procedimiento, realizado con colaboración de Gendarmería Nacional Argentina, se detectó que entre la carga eran ocultados 100,6 kilos de marihuana y 52,2 kilos de cocaína.
Cómo trasladaban la droga entre limones
De acuerdo con la investigación, la organización utilizaba una modalidad ya conocida en el transporte narco: esconder la droga entre mercadería legal para disminuir las sospechas y dificultar los controles. En este caso, los estupefacientes eran trasladados entre cargamentos de limones, mientras otros vehículos cumplían la función de “punteros” para advertir sobre retenes o movimientos de fuerzas de seguridad.
Tras la intercepción del camión en Trancas, fueron detenidos el chofer y su acompañante, quienes quedaron a disposición de la Justicia junto con la droga secuestrada. El hallazgo confirmó la operatoria de la banda y abrió paso a una segunda etapa del procedimiento.
Allanamientos en Salta y Jujuy
Luego del operativo inicial, se realizaron allanamientos en Salta y Jujuy, donde fueron arrestadas otras cuatro personas presuntamente vinculadas a la estructura narcocriminal. En esos procedimientos también se logró secuestrar el vehículo “barredor” que, según la pesquisa, era utilizado para facilitar el desplazamiento del cargamento y alertar sobre posibles controles en el trayecto.
El caso volvió a mostrar cómo las redes de narcotráfico adaptan sus métodos para intentar pasar desapercibidas, utilizando cargas legales, rutas regionales y apoyo logístico para evitar controles. En este expediente, la información obtenida durante la pesquisa fue clave para frenar el traslado, detener a los involucrados y profundizar la búsqueda del último sospechoso.