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13 de abril de 2026 - 20:57
Jujuy.

Secuestraron más de 150 kilos de droga y desbaratan una banda que operaba en Jujuy, Salta y Tucumán

La organización narcocriminal trasladaba droga, marihuana y cocaína, entre cargamentos de limones evadiendo controles en Salta, Jujuy y Tucumán.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Secuestraron más de 150 kilos de droga y desbaratan una banda que operaba en Jujuy, Salta y Tucumán

Secuestraron más de 150 kilos de droga y desbaratan una banda que operaba en Jujuy, Salta y Tucumán

Una organización narcocriminal que se dedicada al transporte de droga que operaba en Salta, Jujuy y Tucumán fue desarticulada tras una investigación que permitió secuestrar más de 150 kilos de estupefacientes y detener a seis personas, según detalló el Ministerio.

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La banda utilizaba cargamentos de limones para ocultar la mercadería ilegal y vehículos “punteros” o “barredores” para intentar esquivar los controles en las rutas. La causa avanzó a partir de la declaración de un imputado arrepentido.

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El testigo aportó información clave para reconstruir el funcionamiento de la organización. Con esos datos y tareas de inteligencia criminal, los investigadores siguieron los movimientos de la banda y lograron identificar el circuito que empleaban para trasladar la droga entre distintas provincias del norte argentino.

Como parte del operativo, se montó un retén en la ciudad tucumana de Trancas, donde se interceptó un camión que circulaba con un cargamento de cítricos. En el procedimiento, realizado con colaboración de Gendarmería Nacional Argentina, se detectó que entre la carga eran ocultados 100,6 kilos de marihuana y 52,2 kilos de cocaína.

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Cómo trasladaban la droga entre limones

De acuerdo con la investigación, la organización utilizaba una modalidad ya conocida en el transporte narco: esconder la droga entre mercadería legal para disminuir las sospechas y dificultar los controles. En este caso, los estupefacientes eran trasladados entre cargamentos de limones, mientras otros vehículos cumplían la función de “punteros” para advertir sobre retenes o movimientos de fuerzas de seguridad.

Tras la intercepción del camión en Trancas, fueron detenidos el chofer y su acompañante, quienes quedaron a disposición de la Justicia junto con la droga secuestrada. El hallazgo confirmó la operatoria de la banda y abrió paso a una segunda etapa del procedimiento.

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Allanamientos en Salta y Jujuy

Luego del operativo inicial, se realizaron allanamientos en Salta y Jujuy, donde fueron arrestadas otras cuatro personas presuntamente vinculadas a la estructura narcocriminal. En esos procedimientos también se logró secuestrar el vehículo “barredor” que, según la pesquisa, era utilizado para facilitar el desplazamiento del cargamento y alertar sobre posibles controles en el trayecto.

Con estas detenciones, ya son seis los apresados en el marco de la causa. Sin embargo, la investigación continúa abierta porque todavía resta dar con un último integrante de la organización, que permanece prófugo y tiene pedido de captura.

Secuestraron más de 150 kilos de droga y desbaratan una banda que operaba en Jujuy, Salta y Tucumán
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El caso volvió a mostrar cómo las redes de narcotráfico adaptan sus métodos para intentar pasar desapercibidas, utilizando cargas legales, rutas regionales y apoyo logístico para evitar controles. En este expediente, la información obtenida durante la pesquisa fue clave para frenar el traslado, detener a los involucrados y profundizar la búsqueda del último sospechoso.

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