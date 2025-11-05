jueves 06 de noviembre de 2025

5 de noviembre de 2025 - 20:25
Hallaron droga enterrada donde cayó la avioneta narco en Salta

En Salta encontraron droga enterrada donde cayó la avioneta y llevan más de 360 kilos de cocaína secuestrados.

La caída de una avioneta narco en Salta derivó en el hallazgo de droga enterrada cerca de la zona donde cayó, según confirmó el fiscal federal Eduardo Villalba tras un rastrillaje en una finca de Rosario de la Frontera, donde hallaron más de 228 kilos de cocaína enterrados.

Con este hallazgo, son 364 kilos de droga secuestrada en el operativo, con dos personas detenidas. Se comprobó que la aeronave provenía de Bolivia, y en la primera inspección se habían encontrado 136 kilos de cocaína dentro de ella en bolsas plásticas.

Al remover los restos del avión y de un automóvil que también resultó quemado, los investigadores detectaron irregularidades en el terreno y continuaron con tareas de excavación. Así dieron con otra carga de 228 kilos de cocaína que estaba oculta bajo tierra y empaquetada en ladrillos con la marca “Prada”. Con ese nuevo secuestro, el caso se convirtió en uno de los operativos antidroga más importantes del año en Salta.

Cómo fue la caída de la avioneta en Salta

La aeronave, con matrícula boliviana, habría intentado aterrizar en una pista clandestina ubicada en una finca sin alambrado, entre las rutas provinciales 3 y 31, antes de llegar a Rosario de la Frontera. En la maniobra chocó contra un Volkswagen Gol Trend, lo que provocó un incendio que destruyó tanto el auto como la avioneta.

Minutos después del accidente, dentro de la aeronave también se hallaron dispositivos GPS y una antena satelital de origen boliviano, lo que refuerza la hipótesis de que la droga ingresó desde ese país para ser distribuida en territorio argentino.

Uno de los detenidos es el propietario del vehículo alcanzado por el fuego. El hombre intentó desligarse de la maniobra al declarar que le habían robado el auto minutos antes, por parte de cuatro hombres armados. Esa versión quedó bajo análisis del fiscal Villalba, que no descartó más detenciones.

Intervención judicial y avance de la causa

La causa quedó a cargo de la jueza federal de Garantías N° 2 de Salta, Mariela Giménez, quien autorizó las medidas de excavación, los peritajes y el traslado de la droga. Los dos detenidos quedaron a disposición de la justicia federal, acusados de transporte agravado de estupefacientes y asociación ilícita.

avioneta narco

El caso expone, una vez más, el uso del sur de Salta como corredor para el ingreso de droga al país, mediante avionetas, pistas clandestinas y logística terrestre que busca ocultar los cargamentos bajo tierra hasta su retiro por las bandas.

