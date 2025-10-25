sábado 25 de octubre de 2025

25 de octubre de 2025 - 16:48
Investigación.

Nueva detenida por el triple crimen narco en Florencio Varela.

La causa por el triple crimen narco de Florencio Varela suma una nueva detenida. Se trata de Mónica Débora Mujica (37), esposa de Lázaro Víctor Sotacuro (41).

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Nueva detenida en el triple crimen narco en Florencio Varela.

Nueva detenida en el triple crimen narco en Florencio Varela.

La causa por el triple crimen ocurrido en Florencio Varela suma un nuevo giro con la detención de Mónica Débora Mujica (37), esposa de Víctor Sotacuro Lázaro (41), conocido en la causa como “El Duro” o “El Chato”, uno de los principales imputados. La captura se realizó el viernes por la noche en el barrio de La Boca, a cargo de detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza, bajo orden del fiscal Adrián Arribas.

Este avance en la investigación se produce en el marco de la causa que involucra a la narco organización vinculada a la muerte de Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20). Mujica está siendo acusada junto a su esposo y a su sobrina Milagros Florencia Ibáñez (20), quien se encuentra con prisión preventiva, por su presunta participación en esta estructura criminal.

Mónica Débora Mujica, la mujer del remisero detenido en Villazón, Bolivia, contó su versión de los hechos.
La esposa de Víctor Sotacuro relató cómo fue la noche del triple crimen narco.

La esposa de Víctor Sotacuro relató cómo fue la noche del triple crimen narco.

Perfil y rol de Mónica Débora Mujica en la causa

Según las fuentes policiales, Mujica no se encontraba en el lugar donde se cometieron los asesinatos, pero está señalada por su participación activa dentro de la organización criminal y por haber tenido conocimiento de los hechos. En particular, la sobrina Ibáñez declaró que Mujica le solicitó borrar información sensible del teléfono celular de Sotacuro Lázaro, procedimiento realizado horas después del triple crimen, siguiendo instrucciones de un video de YouTube.

La mujer está imputada por delitos graves que incluyen “privación ilegal de la libertad agravada”, en concurso real con “homicidio agravado por premeditación, alevosía, ensañamiento y criminis causa”. Se espera que el fiscal Arribas tome su declaración en los próximos días.

Piden la captura nacional e internacional de dos sospechosos por el triple crimen de Florencio Varela.

En declaraciones anteriores, Mujica afirmó no estar al tanto de los hechos y señaló que el 19 de septiembre su esposo había realizado un servicio de remis para un vecino identificado como David Gustavo Huamani Morales, uno de los prófugos que aún busca la justicia. Además, relató que después del hallazgo de los cuerpos el 24 de septiembre, su esposo fue amenazado por personas encapuchadas, motivo por el cual decidieron abandonar el lugar.

La investigación sigue avanzando con nuevas detenciones y la búsqueda de los prófugos, en un caso de alto impacto que expone la violencia y la trama narco en la zona de Florencio Varela. Esta detención representa un nuevo capítulo en la causa judicial que busca esclarecer la cadena de responsabilidades en el triple crimen.

