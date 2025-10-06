Triple crimen narco: "Pequeño J" se reunió con una de las víctimas 15 días antes los asesinatos

Revelan que “Pequeño J” se reunió con una de las víctimas 15 días antes del triple crimen.

La investigación por el triple crimen narco en Florencio Varela sigue revelando detalles estremecedores. El fiscal Adrián Arribas , responsable del caso, aseguró que “Pequeño J” tuvo un encuentro con Lara Gutiérrez días previos al ataque en el que también murieron Brenda del Castillo y Morena Verdi .

La información proviene de cámaras de vigilancia , que registraron a Tony Janzen Valverde Victoriano reunido con la menor de 15 años, el 6 de septiembre , en un local de comida rápida. En esas grabaciones, además del presunto instigador y de Lara, se distinguen dos acompañantes —un hombre y una mujer— cuya identidad aún no fue revelada.

La foto incorporada al expediente confirma que el imputado —actualmente detenido en Perú y aguardando su extradición a la Argentina — mantenía vínculo previo con al menos una de las jóvenes asesinadas. Este dato sostiene la teoría de que el caso podría estar relacionado con un intento de robo posterior .

La reunión previa al triple crimen narco

En declaraciones a LN+, el fiscal relató que “Pequeño J” y Lara Gutiérrez se encontraron el 6 de septiembre en un local de comidas rápidas, apenas unos días antes de que ocurriera el triple homicidio. “Sí, esa reunión existió”, ratificó Arribas.

El funcionario judicial también indicó que Matías Agustín Ozorio, señalado como colaborador cercano de “Pequeño J”, habría tenido contacto con al menos una de las víctimas. De todas formas, Ozorio optó por no dar testimonio tras ser arrestado en Perú el 30 de septiembre.

La captura de una cámara que prueba el encuentro de Pequeño J y Lara Gutiérrez.

Más sospechosos y allanamientos en puerta

El peritaje sobre los teléfonos celulares aportó información clave que permitió ubicar a más individuos relacionados con la causa. Según precisó el fiscal de la Unidad Temática de Homicidios de La Matanza, se sospecha que al menos tres o cuatro personas adicionales estarían implicadas. Además, anticipó que en las próximas horas se llevarán a cabo nuevos allanamientos y que durante la semana se sumarán declaraciones testimoniales en la sede judicial.

Arribas también señaló que, una vez que se logre reconocer a los involucrados que figuran en las grabaciones de audio, se procederá a su captura inmediata. “Todavía no hay ningún pedido, pero puede pasar en las próximas horas”, sostuvo en la misma entrevista.

Con un chaleco antibalas y custodiado por Interpol la primera imagen de Matías Ozorio en la Argentina.

La hipótesis del narcotráfico y las dudas sobre los roles

Si bien una de las posibles pistas de la investigación se orienta hacia un vínculo con el narcotráfico, el fiscal prefirió mostrarse prudente. Aclaró que aún no cuentan con pruebas suficientes para confirmar esa hipótesis y que, por el momento, solo se trata de una sospecha que requiere evidencias más firmes antes de poder sostenerla en la causa.

En los operativos de allanamiento realizados hasta el momento no se hallaron estupefacientes, y todavía no se logró definir con exactitud el papel que cumplió cada uno de los implicados. Según explicó Arribas, el hecho ocurrió dentro de una vivienda y no existe hasta ahora un testimonio directo que precise lo sucedido en el interior ni las acciones de cada persona. Aunque hay registros objetivos como grabaciones de cámaras, la reconstrucción de responsabilidades resulta, en este contexto, particularmente compleja.

Matías Ozorio, la presunta mano derecha de Pequeño J.

Quiénes son los nueve detenidos por el triple crimen

Hasta ahora, la investigación derivó en la detención de nueve personas. Los primeros en ser arrestados fueron Maximiliano Andrés Parra e Iara Daniela Ibarra, sorprendidos mientras intentaban limpiar rastros de sangre en la vivienda ubicada en Río Jáchal y Chañar, el mismo lugar donde luego aparecieron los cuerpos de las tres chicas enterrados dentro de un pozo.

Más tarde, fueron apresados Celeste Magalí González Guerrero y su pareja, el ciudadano peruano Miguel Ángel Villanueva Silva. Ella había sido quien alquiló la casa con la excusa de organizar una supuesta “fiesta”. Las jóvenes, residentes en los monoblocks de La Tablada, habían sido atraídas con la promesa de recibir 300 dólares a cambio de participar en el encuentro.

Otro de los implicados, el remisero Víctor Sotacuro, fue capturado en Villazón, Bolivia, a escasos metros de la frontera con Jujuy. Poco después detuvieron a su sobrina, Florencia, quien incluso había dado una nota televisiva. Ambos estuvieron entre los pocos imputados que prestaron declaración ante la Justicia.

Sotacuro Lázaro apareció vinculado a un auto que habría sido utilizado como apoyo en el traslado de las víctimas.

Otro de los implicados, Giménez, fue ubicado a partir de la declaración de un conductor de aplicación, quien relató haberlo llevado desde la escena del crimen mientras cargaba una pala y un parlante. Durante los allanamientos posteriores, la Policía halló un parlante dentro de la vivienda investigada y, en una propiedad lindera, incautó un pico y una pala que habrían sido utilizados para ocultar los cuerpos.

Finalmente, el 30 de septiembre, tanto Ozorio como “Pequeño J” terminaron siendo detenidos en Perú. La causa continúa en curso y las autoridades judiciales intentan establecer con precisión la participación de cada acusado en el asesinato de Brenda, Morena y Lara.