Triple crimen narco: sospechan que un tío de Pequeño J sigue viviendo en Argentina

La policía de Perú sospecha que un tío de Pequeño J permanece en Argentina.

Tony Janzen Valverde Victoriano , más conocido como “Pequeño J” , permanece en Perú a la espera de su traslado a Argentina , donde enfrenta cargos como presunto instigador del triple homicidio ocurrido en Florencio Varela . Mientras tanto, la policía rastrea a uno de sus tíos que sigue en el país.

Recibió el apodo de “Pequeño J” por ser hijo de Janhzen Valverde , miembro de una organización criminal que fue asesinado en 2018 en un ajuste de cuentas .

Sin embargo, no solo su padre estuvo vinculado al delito . Según un informe del diario peruano La República , el joven señalado como responsable del asesinato de Brenda, Morena y Lara tiene dos tíos paternos con antecedentes similares en actividades delictivas.

De acuerdo con el diario mencionado, Janhzen Valverde fue ultimado por Wilder Lara Chávez, miembro de la organización delictiva conocida como “La Jauría”. Las pesquisas indicaron que Lara Chávez buscaba vengar la muerte de su cuñado, Santos López Guevara, apodado “Suco”, quien pertenecía a la banda rival “El Gran Marqués”. Según la policía, Lara Chávez disparó contra Janhzen Valverde, dejándolo tendido en el suelo antes de huir del lugar.

Los tíos del acusado del triple crimen tienen un importante prontuario por homicidio y otros delitos.

“Todo indica que fue una venganza, porque el 9 de julio de 2018, Santos López Guevara, de la banda ‘El Gran Marqués’, fue ejecutado por el grupo criminal rival ‘Los Injertos de Nuevo Jerusalén’. Cinco meses después -el 16 de diciembre-, en represalia, mataron al padre de ‘Pequeño J’”, detalló el medio.

Tíos con historial criminal

Por su parte, Manuel Valverde Rodríguez, conocido como “Chuman” y nacido el 8 de octubre de 1980, forma parte de la banda “La Jauría”, según los registros oficiales. Este tío paterno de “Pequeño J” está acusado de haber asesinado a José Sánchez Díaz el 13 de julio de 2012.

Por su parte, Luis “Serranasho”, el menor de los hermanos Valverde Rodríguez, nacido el 11 de diciembre de 1986, cumplió una condena entre 2007 y 2009 por delitos de robo calificado y extorsión.

Posteriormente, el 17 de junio de 2013, las fuerzas de seguridad lo detuvieron nuevamente tras emitirse un pedido de captura. Al momento de su arresto, el hombre portaba un arma.