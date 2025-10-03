viernes 03 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de octubre de 2025 - 12:10
Policiales.

Triple crimen narco: sospechan que un tío de Pequeño J sigue viviendo en Argentina

La policía de Perú arrojó esta duda respecto a un familiar del líder intelectual del triple crimen. Los tíos de Pequeño J tienen un largo prontuario en delitos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La policía de Perú sospecha que un tío de Pequeño J permanece en Argentina.

La policía de Perú sospecha que un tío de Pequeño J permanece en Argentina.

Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como “Pequeño J”, permanece en Perú a la espera de su traslado a Argentina, donde enfrenta cargos como presunto instigador del triple homicidio ocurrido en Florencio Varela. Mientras tanto, la policía rastrea a uno de sus tíos que sigue en el país.

Lee además
Triple femicidio de Florencio Varela.
Justicia.

Triple crimen narco: dejaron una nota anónima en una comisaría con el paradero de Pequeño J
Detención de Pequeño J.
Justicia.

Triple crimen narco: detuvieron a "Pequeño J", el acusado de ordenar las muertes

Recibió el apodo de “Pequeño J” por ser hijo de Janhzen Valverde, miembro de una organización criminal que fue asesinado en 2018 en un ajuste de cuentas.

La policía de Perú sospecha que un tío de Pequeño J permanece en Argentina.

Antecedentes familiares en el delito

Sin embargo, no solo su padre estuvo vinculado al delito. Según un informe del diario peruano La República, el joven señalado como responsable del asesinato de Brenda, Morena y Lara tiene dos tíos paternos con antecedentes similares en actividades delictivas.

De acuerdo con el diario mencionado, Janhzen Valverde fue ultimado por Wilder Lara Chávez, miembro de la organización delictiva conocida como “La Jauría”. Las pesquisas indicaron que Lara Chávez buscaba vengar la muerte de su cuñado, Santos López Guevara, apodado “Suco”, quien pertenecía a la banda rival “El Gran Marqués”. Según la policía, Lara Chávez disparó contra Janhzen Valverde, dejándolo tendido en el suelo antes de huir del lugar.

Los tíos del acusado del triple crimen tienen un importante prontuario por homicidio y otros delitos.

“Todo indica que fue una venganza, porque el 9 de julio de 2018, Santos López Guevara, de la banda ‘El Gran Marqués’, fue ejecutado por el grupo criminal rival ‘Los Injertos de Nuevo Jerusalén’. Cinco meses después -el 16 de diciembre-, en represalia, mataron al padre de ‘Pequeño J’”, detalló el medio.

Tíos con historial criminal

Por su parte, Manuel Valverde Rodríguez, conocido como “Chuman” y nacido el 8 de octubre de 1980, forma parte de la banda “La Jauría”, según los registros oficiales. Este tío paterno de “Pequeño J” está acusado de haber asesinado a José Sánchez Díaz el 13 de julio de 2012.

La policía de Perú sospecha que un tío de Pequeño J permanece en Argentina.

Por su parte, Luis “Serranasho”, el menor de los hermanos Valverde Rodríguez, nacido el 11 de diciembre de 1986, cumplió una condena entre 2007 y 2009 por delitos de robo calificado y extorsión.

Posteriormente, el 17 de junio de 2013, las fuerzas de seguridad lo detuvieron nuevamente tras emitirse un pedido de captura. Al momento de su arresto, el hombre portaba un arma.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Triple crimen narco: dejaron una nota anónima en una comisaría con el paradero de Pequeño J

Triple crimen narco: detuvieron a "Pequeño J", el acusado de ordenar las muertes

Triple crimen narco: los impresionantes detalles de cómo cayó Pequeño J en Perú

Triple crimen narco: Sotacuro estaba solo y se descarta la presencia de "Pequeño J" en Jujuy

Triple femicidio en Florencio Varela: detienen a un sexto acusado y buscan a "Pequeño J" en Jujuy

Lo que se lee ahora
Revelaron la autopsia de Lara Gutiérrez.
Policiales.

Triple crimen narco: qué es un shock hipovolémico, el resultado de la autopsia de Lara Gutiérrez

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

El procurador general de Jujuy, Sergio Lello Sánchez. video
Jujuy.

Renunció el procurador general del MPA, Sergio Lello Sánchez

Reclamo por créditos hipotecarios UVA. video
Capital.

Jujeños que sacaron créditos hipotecarios UVA reclamaron por el aumento de las cuotas

Revelaron la autopsia de Lara Gutiérrez.
Policiales.

Triple crimen narco: qué es un shock hipovolémico, el resultado de la autopsia de Lara Gutiérrez

Sin clases.
Atención.

El martes 7 no habrá clases en Jujuy: todos los detalles

Barrio Malvinas: investigan un choque en cadena entre un auto, moto y colectivo
Policiales.

Barrio Malvinas: investigan un choque en cadena entre un auto, moto y colectivo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel