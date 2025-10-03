Barrio Malvinas: investigan un choque en cadena entre un auto, moto y colectivo

Un colectivo de transporte urbano, un automóvil y una motocicleta fueron protagonistas, en la mañana de este viernes 3 de octubre, de un choque en cadena sobre avenida 10 de Junio y Vespucio, en el barrio Malvinas. Las causas aún son materia de investigación, ya que se desconoce el motivo por el cual se originó el siniestro vial.

Qué pasó en el choque en cadena de barrio Malvinas A través del relato del chofer del colectivo, aunque aclaró que no podía brindar mayores detalles del siniestro, se pudo conocer que el transporte circulaba sin pasajeros porque recién comenzaba su servicio. “El auto tocó a la motocicleta, me tuve que subir al boulevard para no impactar contra la moto”, explicó el conductor.

Por su parte, el conductor de la motocicleta también relató lo sucedido y manifestó que estaba detenido en el semáforo en rojo cuando, de golpe, sintió un choque desde atrás. “Fue el automóvil. En ese momento nos caímos un poco y el colectivo maniobró para no chocarnos”, contó el hombre, quien circulaba con su hija en el rodado.

Cabe destacar que tanto la motocicleta como el automóvil sufrieron daños materiales. En cuanto al conductor del menor rodado, indicó que, debido a la caída ambos ocupantes del vehículo presentaron lesiones en las piernas.

