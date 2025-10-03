Elecciones 2025: multarán a quienes se saquen fotos con su voto

La Justicia electoral definió una nueva sanción para estas elecciones 2025 del 26 de octubre: quienes se saquen una foto con la boleta única papel y la compartan en redes sociales deberán pagar multas de hasta $77.000.

La medida fue dispuesta por el Juzgado Federal se enmarca en la aplicación del artículo 71 del Código Nacional Electoral, que prohíbe fotografiar el sufragio. Según la normativa, la sanción económica busca evitar que el voto pueda ser condicionado o reportado a punteros políticos.

Selfie con la boleta: la Justicia aplicará sanciones en las elecciones 2025 La sanción económica prevista en el artículo 71, inciso G del Código Nacional Electoral, estará vigente cuando se estrene en todo el país la implementación de la BUP, y está pensada para evitar una supuesta presión o inducción al voto a determinada fuerza o candidato.

De acuerdo al articulado en cuestión, se establecen unas 8 prohibiciones durante la celebración del acto electoral, entre ellas, “a los electores tomar fotografías de la Boleta Única durante los comicios”, señala el texto normativo. En el artículo 128, se incluye que se impondrá multa de hasta 200 módulos electorales si se incumple ese punto.

Vicky Xipolitakis en el cuarto oscuro Vicky Xipolitakis en el cuarto oscuro El debut de la Boleta Única Papel En estas elecciones se aplicará por primera vez en todo el país el sistema de boleta única papel (BUP) para cargos nacionales. Con este mecanismo, los votantes ya no usarán sobre ni cuarto oscuro: recibirán una papeleta desde un talonario troquelado, marcarán su opción detrás de un biombo y luego doblarán la boleta para depositarla en la urna. No usarán sobre

No habrá cuarto oscuro

La boleta se recibirá desde un talonario troquelado

La votación se realizará detrás de biombo

Los talonarios llegarán precintados desde el correo con códigos de barra, y en ningún momento pasarán por manos de fiscales

Este esquema vuelve el proceso “ágil, dinámico y seguro” cuarto oscuro voto.jpg Chau cuarto oscuro: cómo será votar con Boleta Única de Papel en Jujuy ¿Cómo se vota con la Boleta Única de Papel? Presenta tu DNI a la autoridad de mesa

Recibí la BUP firmada por la autoridad de mesa y un bolígrafo.

Ingresá a la cabina de votación y marca la opción que deseas.

Doblá la BUP por las líneas marcadas en su dorso.

Depositá la BUP doblada en la urna.

Firmá el padrón y retirá tu DNI

