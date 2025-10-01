miércoles 01 de octubre de 2025

1 de octubre de 2025 - 10:06
Política.

Elecciones 2025 en Jujuy: así será la Boleta Única de Papel para el 26 de octubre

La Cámara Nacional Electoral dio a conocer cómo será la Boleta Única de Papel (BUP) para las elecciones 2025. Mirá cómo será la boleta en la provincia de Jujuy.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Foto ilustrativa

Foto ilustrativa

El domingo 26 de octubre los argentinos irán nuevamente a las urnas para votar la renovación de la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. En ese marco, por primera vez se utilizará la Boleta Única de Papel (BUP). Por ello, la Cámara Nacional Electoral dio a conocer cómo será el voto en cada provincia.

Cómo es la Boleta Única de Papel que se usará en Jujuy en las elecciones 2025

El 1 de octubre de 2024 la Cámara de Diputados de la Nación sancionó la Ley 27.781 que modificó el Código Electoral Nacional e introdujo la Boleta Única Papel (BUP) como instrumento de votación en elecciones nacionales.

De este modo la BUP será implementada por primera vez en las elecciones nacionales legislativas 2025. En ese marco, la Cámara Nacional Electoral dio a conocer cómo será el voto en cada provincia, por lo que te presentamos el modelo que encontrarán los jujeños en el cuarto oscuro el próximo 26 de octubre.

Elecciones 2025: Boleta Única de Papel en Jujuy

boleta unica elecciones 2025 jujuy

¿Cómo se ubica la oferta electoral en la Boleta Única de Papel?

El orden de las agrupaciones políticas de cada provincia o jurisdicción en la Boleta Única de Papel se determina por sorteo realizado en audiencia pública. En este caso, en Jujuy se ubicarán de la siguiente forma:

  1. Frente de Izquierda y de Trabajadores
  2. Frente Jujuy Crece
  3. Frente Primero Jujuy Avanza
  4. Frente Fuerza Patria
  5. Frente Liberal
  6. Alianza la Libertad Avanza
  7. Transformación Libertaria

Preguntas frecuentes sobre la Boleta Única de Papel

1- ¿Se utilizan sobres para votar?

No, luego de seleccionar la opción de su preferencia mediante la realización de cualquier tipo de marca en el casillero en blanco habilitado para votar, debe plegarse la boleta y así depositarse en la urna.

2- ¿Hay casillero para voto en blanco?

La Boleta Única de Papel (BUP) no contiene un casillero específico para votar en blanco. Se consideran votos en blanco aquellos en los que el/la elector/a no marca ninguna preferencia electoral en una o más categorías.

boleta unica de papel (2).jpg

3- ¿Puede haber más de una cabina de votación por mesa?

Sí, es posible que se encuentren habilitadas más de una cabina de votación por mesa.

4- ¿Cómo es su diseño?

La BUP está dividida en espacios horizontales para cada una de las categorías de cargos electivos y en columnas verticales para cada agrupación política que cuente con listas oficializadas. Próximo a cada cargo electivo hay un casillero en blanco para que se pueda votar por cada una de las categorías.

image

